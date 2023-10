Zomrela herečka Eva Rysová, dožila sa 91 rokov

Eva Rysová, vydatá Suchánková

... sa narodila 16. augusta 1932 v obci Hajnáčka na Slovensku v okrese Rimavská Sobota. Navštevovala gymnázium v ​​Lučenci a v roku 1955 vyštudovala VŠMU. Neskôr pôsobila chvíľu v Armádnom divadle SNP v Martine (dnes Slovenské komorné divadlo). V rokoch 1960 – 1965 hrala v Krajskom divadle v Trnave a v Krajskom divadle Nitra.



Od roku 1966 bola členkou divadla Nová scéna. Eva Rysová vyučovala ako profesorka, až do roku 2012, umelecký prednes a javiskovú reč na Cirkevnom konzervatóriu v Bratislave. So svojím manželom pediatrom Alojzom Suchánkom má jediného syna Michala, ktorý žije so svojou rodinou v Kanade. Venovala sa tiež práci v televízii, dabingu a rozhlase.





12.10.2023 (SITA.sk) - Vo veku 91 rokov zomrela herečka Eva Rysová. Informoval o tom portál denníka Plus jeden deň Pluska.sk „Zomrela v štvrtok ráno v domove pre seniorov, do ktorého ju rodina pred časom umiestnila, keďže na tom bola zdravotne už veľmi zle. Pred pár dňami bola dokonca v nemocnici," napísal portál.