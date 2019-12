Zomrela Miloslava Kalibová, ktorá prežila vypálenie Lidíc

Archívne foto , Lidice Foto: TASR Foto: TASR

Praha 30. decembra (TASR) - Vo veku nedožitých 97. rokov zomrela Miloslava Kalibová, ktorá prežila vypálenie obce Lidice nemeckými vojakmi v časoch druhej svetovej vojny. Informoval o tom v pondelok na Facebooku hovorca "Památníku Lidice" Filip Petlička.Miloslava Kalibová zomrela v piatok 27. decembra tesne pred svojimi 97. narodeninami, ktoré by oslávila 29. decembra.Konca druhej svetovej vojny sa dočkalo 143 lidických žien, z ktorých žije už len jedna, uviedol server Novinky.cz.Keď nacisti 10. júna 1942 vypálili Lidice, mala Miloslava Kalibová 19 rokov. Jej otca Jaroslava Suchánka v ten deň rovnako ako všetkých lidických mužov zavraždili. Miloslava spolu so svojou sestrou Jaroslavou a matkou Annou prežili nacistický koncentračný tábor v Ravensbrücku, späť do Česko-Slovenska sa vrátila 2. júna 1945.Svoju osobnú skúsenosť odovzdávala deťom, mládeži i dospelým na besedách a v rozhovoroch. Jej výpovede sú zachytené v celom rade filmových dokumentov.V roku 2012 sa spolu s ďalšími lidickými preživšími stretla s nemeckým prezidentom Joachimom Gauckom.Po atentáte na zastupujúceho ríšskeho protektora Reinharda Heydricha, ktorý vykonali československí výsadkári 27. mája 1942, nasledovalo vyhlásenie stanného práva na celom území vtedajšieho Protektorátu Čechy a Morava a masové popravy.Odveta Nemcov vyvrcholila 10. júna vypálením stredočeskej obce Lidice, ktoré Nemci odôvodnili tým, že v dedine sa údajne ukrývajú parašutisti.Priamo v obci nacisti na základe rozkazu štátneho tajomníka úradu ríšskeho protektora - Karla Hermanna Franka - na záhrade Horákovho statku - zastrelili 173 mužov, mnoho žien a detí bolo deportovaných do koncentračných táborov Chelmno a Ravensbrück a časť lidických detí bola uznaná z rasového hľadiska vhodná na prevýchovu v nemeckých rodinách.Celkovo prišlo v Lidiciach o život 340 obyvateľov (192 mužov, 60 žien a 88 detí). V rokoch 1945-1947 sa podarilo nájsť deväť detí odvedených do Nemecka. Dedinu gestapo zrovnalo so zemou a v roku 1943 tu zostala len holá pláň.