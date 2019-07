Zomrela najstaršia gorila žijúca v zajatí

V zoologickej záhrade v meste Little Rock v americkom štáte Arkansas zomrela pravdepodobne najstaršia gorila nížinná žijúca v zajatí. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Little Rock 26. júla (TASR) - V zoologickej záhrade v meste Little Rock v americkom štáte Arkansas zomrela pravdepodobne najstaršia gorila nížinná žijúca v zajatí. Podľa pracovníkov zoo 63-ročnú gorilu Trudy našli bez známok života v klietke v stredu ráno, informovala v noci na piatok agentúra AP.Hovorkyňa zoo Susan Altruiová doplnila, že Trudy bola najstaršou gorilou evidovanou medzinárodnou akreditačnou organizáciou Združenie zoologických záhrad a akvárií. Podľa nej je možné, avšak vysoko nepravdepodobné, že by v niektorej neakreditovanej zoologickej záhrade žili ešte staršie gorily.Gorila Trudy žila v arkansaskej zoo od roku 1988, kedy si ju zapožičali z Buffala. Jeden z jej bývalých chovateľov ju volalcelej skupiny tvorenej samcami.Trudy bola taktiež jednou z posledných goríl chytených v divočine, uviedla AP. Gorily v súčasnosti žijúce v Severnej Amerike sa narodili v zoologických záhradách.