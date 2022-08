Zomrela Nichelle Nichols, známa ako Uhura zo seriálu Star Trek

Nichelle Nichols

...vlastným menom Grace Dell Nichols, sa narodila 28. decembra 1932 v Robbinse v štáte Illinois. Najprv ako 14-ročná pracovala ako speváčka a tanečnica v Chicagu, odkiaľ sa presťahovala do New Yorku, kde spolupracovala s hudobníkmi ako Duke Ellilngton a Lionel Hampton, a napokon do Hollywoodu.



Svoj debut na filmovom plátne mala v muzikálnej dráme Porgy a Bess (1959). Bola jednou z prvých Afroameričaniek, ktorá získala hlavnú úlohu v televízii. Okrem toho ju považujú za prvú Afroameričanku, ktorá sa na televíznych obrazovkách pobozkala s belochom.



Okrem spomenutého seriálu si Uhuru zahrala aj v následných filmoch o vesmírnej lodi USS Enterprise. Predstavila sa aj vo filmoch ako napríklad Tirák Turner (1974), Tajomný les (1986), Snežné psy (2002), Tru Loved (2008) či Lady Magdalene's (2008).



Nahovorila aj viacero postáv v animovaných seriáloch. Od roku 1992 má hviezdu na hollywoodskom Chodníku slávy. Spolupracovala tiež s americkým Národným úradom pre letectvo a vesmír (NASA) pri nábore menšín a žien do astronautského zboru.





1.8.2022 (Webnoviny.sk) - Vo veku 89 rokov zomrela americká herečka a speváčka Nichelle Nichols, ktorá sa preslávila najmä ako poručíčka Nyota Uhura v sci-fi seriáli Star Trek (1966 - 1969). Úmrtie umelkyne oznámil jej syn Kyle Johnson, podľa ktorého zomrela v sobotu v Silver City v štáte Nové Mexiko.„Jej svetlo, podobne ako staroveké galaxie, ktoré teraz vidíme po prvýkrát, však zostane pre nás a budúce generácie, aby sme si ho mohli užívať, učiť sa a čerpať inšpiráciu," napísal na jej oficiálnej facebookovej stránke v nedeľu a dodal, že „jej život bol dobre prežitý a bol vzorom pre nás všetkých".