Zomrela Rakúšanka, ktorá prežila holokaust a preslávila sa počas prezidentskej kampane

Vyrozprávala svoj príbeh

Nacisti jej vyvraždili rodinu

2.1.2022 (Webnoviny.sk) - Vo veku 94 rokov zomrela Gertrude Pressburgerová, preživšia holokaustu, ktorá sa preslávila počas prezidentskej kampane v Rakúsku v roku 2016. Počas nej zverejnila videoposolstvo, v ktorom varovala pred nenávisťou a inými negatívnymi vplyvmi krajnej pravice.Pressburgerová zomrela v piatok po dlhej chorobe, uviedla v sobotu jej rodina pre rakúsku tlačovú agentúru APA.Rakúsky prezident Alexander Van der Bellen na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter uviedol, že smrť Gertrude Pressburgerovej ho napĺňa hlbokým smútkom.„Pani Pressburgerová mala odvahu vyrozprávať svoj príbeh, ako prežila holokaust. Mala odvahu stáť si za svojím názorom, približovať fakty a hovoriť pravdu,“ povedal Van der Bellen.Pressburgerová sa narodila a vyrastala vo Viedni ako dcéra tesára. Jej židovská rodina na začiatku 30. rokov minulého storočia konvertovala na katolicizmus, ale to ich neochránilo pred prenasledovaním nacistami po anektovaní Rakúska Nemeckom v roku 1938.Po zatknutí a mučení jej otca nacistickou tajnou políciou za údajnú politickú činnosť sa rodine podarilo ujsť do Juhoslávie a neskôr do Talianska.V roku 1944 bola rodina zajatá a deportovaná do nacistického tábora Auschwitz, kde bola zavraždená jej matka a dvaja mladší bratia. Nacisti zabili aj jej otca.Pressburgerová sa po vojne vrátila do Viedne, no o svojom strašnom utrpení počas holokaustu spočiatku nehovorila.Nakoniec sa rozhodla otvoriť túto kapitolu svojho života a podeliť sa o antisemitské skúsenosti, ktoré zažila v povojnovom Rakúsku. „Neprišla som späť do Viedne, aby som bola znova utláčaná,“ povedala pred niekoľkými rokmi.V roku 2016 počas prezidentskej kampane Pressburgerová oslovila mladšiu generáciu Rakúšanov v online videu a varovala pred ponižovaním a utláčaním menšín. Vyzvala mladých krajanov, aby išli voliť. Video malo niekoľko miliónov zhliadnutí a zdieľaní.