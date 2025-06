Zomrela režisérka Eva Borušovičová, napísala scenár k filmu Jánošík aj divadelnú hru o Štefánikovi

2.6.2025 (SITA.sk) - Spisovateľka, scenáristka a režisérka Eva Borušovičová zomrela vo veku 55 rokov. Informovala o tom STVR Eva Borušovičová sa narodila 5. januára 1970 v Leviciach. Od roku 1988 študovala na Filmovej a televíznej fakulte VŠMU v Bratislave. Najskôr na Katedre filmovej a televíznej dramaturgie a scenáristiky, po absolvovaní magisterského stupňa pokračovala na Katedre filmovej a televíznej réžie, ktoré ukončila v roku 1998.Doktorandské štúdium v odbore Filmová a televízna réžia absolvovala na VŠMU v rokoch 2004 až 2008. Už počas štúdia pracovala v Slovenskej televízii ako scenáristka a dramaturgička detských programov ako napríklad Od Kuka do Kuka.Ako režisérka nakrútila Borušovičová filmy Modré z neba, Amálka a Vadí nevadí. Takisto napísala scenár k filmu Jánošík – Pravdivá história, ktorý režírovala poľská režisérka Agnieszka Holland so svojou dcérou Kasie Adamik.Taktiež je autorkou kníh Urobíme všetko čo sa dá a Do plaviek a divadelných hier 69 lepších vecí než sex a Štefánik – slnko v zatmení. Eva Borušovičová prednáša aj na Filmovej a televíznej fakulte VŠMU v Ateliéri filmovej a televíznej réžie.