Zomrela spevácka hviezda Millie Small, ktorá bola priekopníčkou žánru Ska (video)

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

6.5.2020 - Vo veku 73 rokov zomrela jamajská speváčka Millie Small, známa najmä piesňou My Boy Lollipop z roku 1964. Rodáčka z Clarendonu skonala následkom mŕtvice.Úmrtie oznámil zakladateľ Island Records Chris Blackwell, ktorý ju v roku 1963 priviedol do Londýna a produkoval jej verziu My Boy Lollipop."Povedal by som, že ona priniesla ska do sveta, pretože to bol jej prvý hit," vyjadril sa pre Jamaica Observer, odkazujúc na pieseň My Boy Lollipop, ktorá v roku 1964 dosiahla prvé priečky hitparád v USA aj Veľkej Británii a s vyše sedem miliónmi predaných kópií je dodnes jednou z najpredávanejších piesní žánru ska v dejinách."Stala sa hitom takmer všade na svete. Obišiel som s ňou svet, lebo všade chceli, aby sa ukázala v televíznych šou a podobne, a bolo úžasné, ako to zvládala. Bola taká milá, naozaj milá. Veľmi zábavná, mala skvelý zmysel pre humor. Bola naozaj výnimočná," uzavrel Blackwell.