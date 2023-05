Zomrela speváčka Tina Turner

24.5.2023 - Vo veku 83 rokov zomrela legendárna speváčka Tina Turner . Umelkyňa, ktorá má na konte okrem iných hit What's Love Got to Do With It, naposledy vydýchla v utorok po dlhej chorobe u nej doma v Küsnachte pri Zürichu. Smutnú správu potvrdil jej manažér.

Tina Turner sa narodila 26. novembra 1939 ako Anna Mae Bullocková v meste Nutbush v štáte Tennessee. Prvé spevácke skúsenosti získala pri vystúpeniach v cirkevnom zbore v baptistickom kostole, neskôr aj pri školských speváckych súťažiach.





Keď sa rodičia rozišli, matka sa s Annou a staršou sestrou Alline presťahovali do Saint Louis. Pri jednej z návštev hudobného klubu dostala možnosť zaspievať skladbu You Know I Love You z repertoáru B.B.Kinga. Tam sa tiež spoznala s Ikeom Turnerom a začala vystupovať s jeho skupinou Kings of Rhythm. V roku 1958 pod menom Little Ann nahrala prvý singel Boxtop. Hudba ich zbližovala, v roku 1958 sa zobrali a Anna si na partnerov návrh dala umelecké meno Tina Turner. Od októbra 1960 vystupovali pod názvom Ike & Tina Turner Revue. Prvý veľký úspech získali v októbri 1966 so skladbou River Deep, Mountain High.V závere 60. rokov už boli Ike a Tina známou dvojicou, vystúpili na festivale v Newporte, pri americkom turné skupiny Rolling Stones boli v novembri 1969 jej predskupinou. V roku 1973 nahrala Tina skladbu Nutbush City Limits, ktorú venovala rodnému mestu. Na rozdiel od koncertného pódia to doma manželom spolu nevychádzalo. Definitívne sa rozišli v roku 1976. Tina si uprostred turné v Dallase zbalila kufre a bez jediného dolára vo vrecku odišla na letisko. Vďaka známym si zohnala peniaze na letenku domov a šesť mesiacov nevychádzala z domu.Pri rozvode sa zriekla všetkého majetku a akýchkoľvek finančných nárokov. So štyrmi synmi sa ocitla na ulici. Prežili vďaka podpore priateľov, potom založila skupinu a vystupovala v kluboch. Bola neustále na cestách, doma aj v Európe. Dve vystúpenia za noc, šesťkrát v týždni. Starí priatelia však nezabudli, Rolling Stones ju niekoľkokrát pozvali na spoločné vystúpenie. Bola dokonca prvou ženou, ktorá spievala na javisku duet s Mickom Jaggerom.V decembri 1983 mala Tina prvý sólový hit Let's Stay Together. Na konci roka 1979 sa zoznámila s mladým austrálskym promotérom Rogerom Daviesom. Ten sa snažil presadiť v americkom hudobnom biznise. Tina bola síce známou, ale v tom čase mala dlh skoro pol milióna dolárov. Opäť pomohli Rolling Stones a Tina so svojou kapelou im robila predskupinu na americkom turné v roku 1981. Ešte v decembri 1981 vystúpila na koncerte Roda Stewarta v hale Forum v Los Angeles, ktorý sa naživo prenášal do celého sveta.Záujem o Tinu Turner brzdila negatívna povesť jej bývalého manžela. V roku 1983 prelomila aj túto bariéru, vystupovala v Las Vegas, New Yorku, dobrú reklamu jej urobil aj spevák David Bowie. V marci 1984 odštartovala britské turné. Definitívny úspech si získala albumom Private Dancer z júla 1984, ktorého predaj prevýšil desať miliónov kópií. Mesiac na to už bola na turné s ďalším úspešným umelcom, spevákom Lionelom Richiem. Jej pieseň What's Love Got To Do viedla tri týždne americkú hitparádu v septembri 1984. Vo februári 1985 získala za album Private Dancer prvú Grammy.Po úspechu tohto albumu vydala ďalšie dve výborné platne Break Everly Rule v septembri 1986 a Foreign Affair v septembri 1989. V roku 1985 sa objavila na filmovom plátne v snímke Mad Max v úlohe tety Entity. Do konca roka 1989 mala v singlovej hitparáde už 12 skladieb a v rebríčku albumov desiatku platní.Jej úspešná dráha pokračovala aj v 90. rokoch. V roku 1995 mala úspech pieseň GoldenEye, titulná skladba z bondovského filmu. V lete 2001 vyhlásila, že jej európske turné je posledným. Posledným preto, že chce, aby si ju fanúšikovia pamätali v príjemnom vydaní. Tí si ju však vypýtali znova na scénu.Prvý októbrový deň v roku 2008 začala koncertom v americkom Kansas City Tina! 50th Anniversary Tour, ktoré ukončila 5. mája 2009 v anglickom Sheffielde. Absolvovala 90 koncertov, ktoré navštívilo 1.163.264 divákov, a zárobok prevýšil 130 miliónov dolárov.Tina Turner má na konte desať štúdiových, šesť kompilačných a tri koncertné albumy, z ktorých sa celosvetovo predalo vyše 200 miliónov kópií. Získala 12 cien Grammy, poslednú v roku 2018 za celoživotné dielo.V 80. rokoch sa v Nemecku zoznámila s Erwinom Bachom. Po dlhoročnej známosti sa s producentom mladším o 27 rokov v júli 2013 vo švajčiarskom Zürichu vzali. Krátko predtým získala švajčiarske občianstvo. Prekonala vážnu chorobu - zlyhávanie obličiek. Zachránil ju manžel, keď jej jednu obličku daroval. Žili vo švajčiarskom meste Küsnacht pri Zürišskom jazere.







