Zomrela spisovateľka Keri Hulme, ktorá získala Man Bookerovu cenu za román Kamenní ľudia

Prekvapivá literárna hviezda

Sláva pre ňu nebola dôležitá

28.12.2021 - Vo veku 74 rokov zomrela novozélandská spisovateľka Keri Hulme, ktorej román Kamenní ľudia z roku 1984 získal Man Bookerovu cenu. Podľa členov rodiny zomrela Hulme v pondelok vo Waimate na novozélandskom Južnom ostrove. Príčinu úmrtia však neuviedli.Hulme, ktorá odišla z právnickej školy, si popri písaní zarábala na živobytie okrem iného ako zberačka tabaku či pracovníčka charity. Prekvapivou literárnou hviezdou sa stala, keď jej prvý román Kamenní ľudia získal v roku 1985 jedno z najprestížnejších literárnych ocenení.Jej rukopis pritom počas dvanástich rokov odmietlo niekoľko vydavateľov, až napokon uspela u novozélandského feministického vydavateľstva a umeleckého združenia Spiral.Napísanie Kamenných ľudí trvalo Hulme takmer 20 rokov. Pri tvorbe diela vychádzala aj zo svojich maorských a škótskych koreňov, pričom ním preplietla témy osobnej i kultúrnej izolácie.„Hovorilo sa o nej ako o literárnom velikánovi, no ona sama o tom veľmi nerozprávala,“ povedal pre novozélandskú spravodajskú webstránku Stuff jej synovec Matthew Salmons. „Pre ňu to nikdy nebolo o sláve. Vždy bola rozprávačkou príbehov. Nikdy to nebolo o pozlátku, ona jednoducho mala príbehy, o ktoré sa chcela podeliť,“ dodal.