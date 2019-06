Zomrelo bábätko, vyrezané z maternice svojej zavraždenej matky

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Chicago 14. júna (TASR) - Bábätko vyzerané mäsiarskym nožom z maternice svojej zavraždenej matky, obyvateľky amerického mesta Chicago, zomrelo. Oznámili to hovorkyne rodiny, na ktoré sa v piatok odvolala tlačová agentúra AP.Hovorkyňa Cecilia Garciová na Facebooku napísala, že syn zavraždenej 19-ročnej Marlen Ochoovej-Lopezovej zomrel v piatok v zdravotníckom zariadení Christ Medical Center v meste Oak Lawn v americkom štáte Illinois.Bábätko bolo vo vážnom stave od útoku na jeho matku z 23. apríla, ktorý neprežila. Ďalšia hovorkyňa rodiny Julie Contrerasová v oznámení "s hlbokým zármutkom" uviedla, že Yovanny Jadiel Lopez podľahol ťažkému poraneniu mozgu.Chlapec bol vyše mesiaca napojený na život zachraňujúce prístroje a rodina zvažovala, či ho dá odpojiť, ale podľa Garciovej dieťa v piatok ráno zomrelo.Telo Marlen Ochoovej-Lopezovej sa našlo minulý mesiac v Chicagu v smetníku za domom ženy, ktorá je teraz obvinená z vraždy tehotnej Marlen.Prokuratúra uviedla, že keď 46-ročná Clarisa Figueroová priniesla chlapca 23. apríla do nemocnice, tvrdila, že ho porodila. Je obvinená z vraždy prvého stupňa a s ňou aj jej 24-ročná dcéra Desiree. Priateľ 46-ročnej ženy Piotr Bobak je obvinený zo zatajovania vraždy.Všetci traja obžalovaní sa majú postaviť pred súd 26. júna.Vyšetrujúce orgány tvrdia, že zanedlho po prirodzenej smrti dospelého syna Clarisy Figueroovej táto žena rodine oznámila, že je tehotná. Podľa orgánov celé mesiace plánovala, ako si zaobstará novorodenca, a na svojej stránke na Facebooku zverejnila snímku z ultrazvuku a fotografie izby zariadenej pre bábätko. V marci sa ona a Ochoová-Lopezová skontaktovali na stránke na Facebooku pre tehotné ženy.Obe ženy sa prvýkrát stretli 1. apríla, keď tehotná Marlen išla do domu matky a dcéry Figueroových, a odišla odtiaľ bez ujmy. Tínedžerka sa tam vrátila 23. apríla, lebo prijala ponuku Clarisy Figueroovej, že jej dá zadarmo oblečenie pre bábätko. Desiree ukazovala návštevníčke album s fotografiami svojho zosnulého brata, aby zaujala jej pozornosť, a matka Clarisa sa prikradla za ňu a šnúrou ju zaškrtila. Keď už obeť nejavila známky života, matka s dcérou vyrezali dieťa z jej maternice.Neskôr v ten deň Clarisa Figueroová zatelefonovala na tiesňovú linku 911 a povedala, že novorodenec nedýcha. Keď prišli na miesto záchranári, chlapec bol modrý. Pokúšali sa ho resuscitovať a previezli ho do spomínaného zdravotného centra Christ Medical Center, kde zostal až do svojej smrti.