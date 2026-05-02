Sobota 2.5.2026
Meniny má Žigmund
Včera Archív správ Nastavenia
02. mája 2026
ZOO v Košiciach otvorila svoju jubilejnú 40. sezónu, najväčšiu pozornosť pútal nový prírastok
Kľúč od brány ZOO 1. mája už tradične priletel s orliakom Nixonom. Zoologická záhrada v Košiciach otvorila jubilejnú 40. sezónu a privítala aj nový prírastok. Ako mesto Košice informovalo na ...
2.5.2026 (SITA.sk) - Kľúč od brány ZOO 1. mája už tradične priletel s orliakom Nixonom.
Zoologická záhrada v Košiciach otvorila jubilejnú 40. sezónu a privítala aj nový prírastok. Ako mesto Košice informovalo na sociálnej sieti, kľúč od brány ZOO 1. mája už tradične priletel s orliakom Nixonom. Po odomknutí nasledoval krst mláďat i prvé stretnutia s návštevníkmi.
„Najväčšiu pozornosť pútal nový obyvateľ zoo – trojmesačný medveď Leon, ktorý k nám prišiel ako sirota z Nízkych Tatier. Do košickej zoo ho doviezli zo Záchrannej stanice v Zázrivej, kde podstúpil sedemtýždňovú rehabilitáciu. V našej zoo nadviaže na úspešnú takmer štyridsaťročnú tradíciu chovu týchto šeliem,” uviedlo mesto.
ZOO Košice na sociálnej sieti spresnila, že transport mláďaťa prebehol bez komplikácií, o jeho stave budú priebežne informovať. Do letných výbehov sa tiež postupne vracajú aj ostatné zvieratá. Návštevníci si už počas víkendu budú môcť pozrieť aj zebry či vodárky.
Zdroj: SITA.sk - ZOO v Košiciach otvorila svoju jubilejnú 40. sezónu, najväčšiu pozornosť pútal nový prírastok © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
Slováci si v online bezpečnosti veria, no realita je iná: Každý ôsmy už naletel falošnému e-shopu
Slováci si v online bezpečnosti veria, no realita je iná: Každý ôsmy už naletel falošnému e-shopu