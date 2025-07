Zoroslav Kollár začal zbierať podpisy na vznik novej politickej strany s názvom Právo na pravdu

14.7.2025 (SITA.sk) - Zoroslav Kollár začal zbierať podpisy na vznik novej politickej strany. Vyplýva to z informácií zverejnených na webe Ministerstva vnútra (MV) SR . Nový politický subjekt by sa mal volať Právo na pravdu, používať by mal skratku PNP.So zberom podpisov začal prípravný výbor tvorený Kollárom, Martinom Halásom a Kristínou Marčekovou 10. júla. Strana potrebuje na vznik podpisy minimálne 10-tisíc občanov, ktorí dovŕšili 15 rokov veku. Každý z nich musí uviesť svoje meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu a číslo občianskeho preukazu alebo číslo pobytového preukazu občana Európskej únie „Prípravný výbor politickej strany s názvom Právo na pravdu oznámil Ministerstvu vnútra SR, že začal zbierať podpisy na zoznam občanov, ktorí súhlasia s tým, aby uvedená politická strana vznikla," informoval rezort vnútra s tým, že oznam sa zverejňuje na dobu 180 dní. Táto začala plynúť 11. júla 2025 a skončí sa 6. januára 2026.Počas tohto času MV SR neprijme a nezverejní oznámenie iného prípravného výboru s názvom strany alebo skratkou zhodnou s názvom strany alebo skratkou vo zverejnenom oznámení, taktiež nerozhodne o registrácii takejto strany, a nevykoná ani zmenu názvu zaregistrovanej strany alebo skratky v registri strán v prípade, ak sa názov strany alebo skratka nelíši od názvu strany alebo skratky uvedenej vo zverejnenom oznámení.