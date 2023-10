Zoroslav Kollár zverejnil tretie video o Borisovi Kollárovi a tvrdí, že všetky jeho zvrhlosti postúpi štátnym orgánom

Volebný neúspech

Komunikácia s partnerkami

Súvislosť s pôžičkou strane

4.10.2023 (SITA.sk) - Zoroslav Kollár pokračuje so zverejňovaním informácií o predsedovi parlamentu Borisovi Kollárovi . Zverejnil v stredu ďalšie video, v ktorom pojednáva o partnerkách B. Kollára a tiež o podnikateľovi Frederikovi Buzovi.Ako Z. Kollár na začiatku videa vyhlásil, tešil sa na dlhú zákopovú vojnu, no B. Kollár z toho urobil iba krátky pohraničný konflikt.Doplnil, že neúspech strany Sme rodina vo voľbách nie je dôsledkom antikampane, ako sa B. Kollár domnieva, ale je spôsobený jeho neštandardným životom, nedostatkom pokory, úcty a slušnosti.Ako Z. Kollár vysvetlil, bývalú partnerku B. Kollára Barboru Richterovú pozná už 14 rokov, a teda dlhšie než samotný B. Kollár.„Oslovila ma s prosbou o pomoc po tom, čo poskytla rozhovor Novému Času na jar tohto roku a začal si jej komplikovať život. Išlo o nezištnú pomoc matke dvoch detí, ktorá začala cítiť tvoju zlosť a odplatu za to, že si dovolila povedať pravdu o tebe a spôsobe tvojho života. Nešlo o žiadnu riadenú antikampaň.," odkázal Z. Kollár predsedovi parlamentu a pokračoval s tým, že ďalšia jeho z bývalých partneriek Ema Ferusová bývala v byte, ktorý jej B. Kollár platil.Z. Kollár býval o poschodie vyššie a zoznámili sa v marci 2022. „Potom som s ňou nebol v kontakte takmer rok. Ozvala sa mi preto, lebo si ju po dvoch potratoch doslova odkopol a zostala na ulici bez práce a prostriedkov. Chcela, aby som jej poradil, ako má postupovať v prípade, že zverejní celý váš príbeh a ty sa jej budeš chcieť pomstiť. Zverejniť pravdu bolo jej rozhodnutie," povedal Z. Kollár vo svojom videu venovanom B. Kollárovi.Z. Kollár pokračoval s tým, že čítal aj komunikácie medzi B. Kollárom a jeho partnerkami.„Moje pocity pri čítaní tvojich správ dievčatám a ženám boli rozpačité. Od úsmevu cez pobúrenie až po chuť ísť vracať z toho, čoho si schopný," uviedol Z. Kollár s tým, že mu nezáleží na tom, čo predseda parlamentu píše dospelým ženám, no v jeho súkromnom živote sa sa podľa neho vyskytujú aj dievčatá mladšie ako 18 rokov.Toto už však Z. Kollár mieni riešiť a informoval, že všetky zvrhlosti, ktoré B. Kollár písal a robil dievčatám mladším ako 18 rokov, či donútil ísť na interrupciu ženy v akomkoľvek veku, všetko to postúpi orgánom činným v trestnom konaní.„Mohol by si verejne priznať, že si naozaj chorý človek. Možno ťa z tej choroby, ktorá sa volá inseminačná parafília vyliečia. A ak ťa zbavia svojprávnosti, tak ťa možno nebudú ani trestne stíhať," odkázal Z. Kollár B. Kollárovi s tým, že rovnako bude postupovať aj so všetkými informáciami, ktoré sa týkajú jeho majetku a podnikateľských aktivít.Z. Kollár v tejto súvislosti uviedol, že sa vráti aj k téme Frederik Buza a spol, o ktorom sa domnieva, že má súvislosť s pôžičkou na kampaň strany Sme rodina.Z. Kollár pripravuje aj ďalšie videá, v ktorých podľa jeho slov zverejní veľmi konkrétne informácie. „Pýche predchádza pád," uzavrel Z. Kollár.