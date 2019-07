Zosnulá princezná Diana mala účinkovať v pokračovaní Osobného strážcu

Na archívnej snímke princezná Diana. Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Los Angeles 2. júla (TASR) - Zosnulá britská princezná Diana mala účinkovať v pokračovaní romantického thrilleru Osobný strážca (1992). Potvrdil to hlavný predstaviteľ tohto filmu Kevin Costner, ktorého v utorok citoval denník The Guardian.Diana sa mala objaviť po boku Costnera, ktorý v pôvodnom filme stvárnil agenta určeného chrániť popovú hviezdu v podaní medzitým tiež zosnulej americkej speváčky Whitney Houstonovej. Podľa Costnerových slov sa princezná z Walesu, ako aj produkčný tím nevedeli dočkať začiatku nakrúcania.pričom členka britskej kráľovskej rodiny sa mala zhostiť úlohy suviedol Costner pre stanicu People TV.prezradil americký herec a dvojnásobný držiteľ Oscara.Costner po prvý raz prehovoril o tomto projekte v roku 2012, keď vysvetlil, že dej plánovaného filmu mal zahŕňať jeho postavu, chrániacu postavu Diany pred fanatickými fanúšikmi a paparacmi. Ich vzťah sa mal rozvinúť romanticky. Herec dodal, že scenár projektu sa mu dostal do rúk deň pred tragickou smrťou Diany pri autohavárii v Paríži na konci augusta 1997.Costner spresnil, že s Dianou diskutoval o plánovanom filme, predovšetkým o možnosti intímnych scén. Podľa neho rozhovory sprostredkovala Sarah Fergusonová, vojvodkyňa z Yorku a Dianina rodinná príslušníčka.Osobný strážca zarobil 411 miliónov dolárov, čo z neho spravilo druhý komerčne najúspešnejší film roku 1992. Soundtrack, ktorý naspievala v tom čase 29-ročná Houstonová, je s predajom 45 miliónov kópií dodnes najlepšie predávajúcim sa albumom s filmovou hudbou všetkých čias.Pre Houstonovú išlo zároveň o herecký debut.Film, ktorý sa však nedočkal priaznivej odozvy kritikov, v roku 2012 adaptovali na divadelný muzikál, ktorý sa stále hrá v londýnskom West Ende. Houstonová zomrela náhle v tom istom roku po dlhom boji so závislosťou od drog a alkoholu.