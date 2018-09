Zosnulého senátora Johna McCaina pochovali v Annapolise

Bývalý prezident USA Barack Obama a bývalý viceprezident Al Gore sa rozprávajú s bývalou prvou dámou Laurou Bushovou na poslednej rozlúčke so zosnulým senátorom Johnom McCainom vo Washingtone, 1. septembra 2018. V pozadí je Hillary Clintonová. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Annapolis 3. septembra (TASR) - Na cintoríne Námornej akadémie Spojených štátov (USNA) v Annapolise v štáte Maryland pochovali v nedeľu po malom súkromnom obrade senátora Johna McCaina, ktorý zomrel 25. augusta vo veku 81 rokov na následky rakoviny mozgu.Na súkromnom obrade v kaplnke akadémie sa zúčastnili rodinní príslušníci a priatelia, ako aj jeho spolužiaci z tejto školy a súčasní kadeti, uviedla televízia BBC.S prejavmi podľa televízie CBS News vystúpili okrem iných senátor Lindsey Graham z Južnej Karolíny, bývalý riaditeľ Ústrednej spravodajskej služby David Petraeus a McCainov syn Jack, ktorý je tiež absolventom USNA.Po pohrebe preletela nad cintorínom formácia štyroch stíhačiek F-18.Senátora McCaina pochovali po boku jeho celoživotného priateľa a spolužiaka z akadémie Chucka Larsona, ktorý zomrel v roku 2014. Ten si ešte za svojho života rezervoval na slávnom cintoríne štyri miesta - pre seba a svoju manželku, ako aj pre McCaina a jeho manželku. McCain vo svojich memoároch napísal, že chce byť pochovaný vedľa svojho priateľa, blízko miesta, "kde to začalo."Vo washingtonskej Katedrále svätých Petra a Pavla sa v sobotu konala oficiálna posledná rozlúčka s McCainom. Jeho rakva zostala počas noci v Kapitole, kam ju deň predtým previezli z jeho domovského štátu Arizona. So smútočným prejavom vystúpili aj dvaja bývalí prezidenti USA - demokrat Barack Obama, ktorý McCaina porazil v prezidentských voľbách v roku 2008, a George W. Bush, ktorý na McCainov úkor získal nomináciu Republikánskej strany do zápasu o Biely dom v roku 2000.