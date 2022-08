Zosnulý kardinál Tomko zanechal na Slovensku veľmi silný odkaz spájania, vyjadril sa premiér Eduard Heger (foto)

Kardinál Jozef Tomko zomrel v pondelok 8. augusta vo svojom byte v Ríme vo veku 98 rokov. Narodil sa 11. marca 1924 v obci Udavské pri Humennom, bol slovenský rímskokatolícky biskup, kardinál, náboženský spisovateľ a emeritný prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov a emeritný predseda Pápežského komitátu pre medzinárodné eucharistické kongresy. Po smrti kardinála Alberta Vankoyea 29. júla 2021 sa stal najstarším žijúcim členom kolégia kardinálov.





16.8.2022 (Webnoviny.sk) - Premiér Eduard Heger sa poďakoval cirkvi za veľmi dôstojnú a nádhernú rozlúčku s významnou osobnosťou Slovenska, s kardinálom Jozefom Tomkom . Povedal to novinárom po skončení pohrebnej svätej omše v Katedrále sv. Alžbety v Košiciach, kam prišiel so svojou manželkou.Bol to podľa jeho slov muž ľudskosti a muž viery, ktorý tu zanechal veľmi silný odkaz spájania. „Verím, že v tejto dobe bude znieť veľmi silno,“ poznamenal predseda vlády.Na utorkovej rozlúčke s kardinálom Tomkom sa podľa Košickej arcidiecézy zúčastnilo 5,5-tisíc ľudí v chráme, ako aj vonku na priestranstve. Pohrebnú svätú omšu v slovenskom a latinskom jazyku celebroval emeritný pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka . Záverečné pohrebné obrady spojené s prenesením rakvy kardinála viedol košický arcibiskup Bernard Bober