Zotavovanie ekonomiky eurozóny bude pravdepodobne nerovnomerné, myslí si Lagardová

11.11.2020 (Webnoviny.sk) - Ekonomiku eurozóny pravdepodobne čaká "nerovnomerné" a prerušované zotavovanie napriek dobrým správam o vývoji vakcíny proti koronavírusu.Uviedla to v stredu šéfka Európskej centrálnej banky (ECB) Christine Lagardová , podľa ktorej existuje riziko, že oživenie by mohlo byť pomalé pre obavy spotrebiteľov. "Vidíme silné opätovné šírenie vírusu a to prinieslo novú dynamiku," povedala Lagardová v úvodnom prejave online konferencie ECB o menovej politike."Hoci najnovšie správy a vakcíne vyzerajú povzbudzujúco, stále môžeme čeliť opakujúcim sa cyklom šírenia vírusu a sprísňovania reštrikcií, kým sa nedosiahne rozsiahla imunita," konštatovala šéfka ECB.Už na zasadaní banky 28. októbra Lagardová vyhlásila, že existuje "málo pochýb" o tom, že centrálna banka eurozóny na zasadaní 10. decembra rozhodne o zväčšení stimulov pre ekonomiku. V stredu konštatovala, že "hlavnými nástrojmi pravdepodobne zostanú" nákupy dlhopisov a poskytovanie lacných úverov.