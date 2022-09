Zoznámte sa so svietidlami DUALWHITE

Čo je to farba chromatickosti svetla

Aká je ideálna teplota do jednotlivých miestností?

Počuli ste už o cirkadiánnom rytme organizmu?

Ako si môžeme dopomôcť k správnemu fungovaniu cirkadiánneho rytmu?

Aké je správne svietenie?

Svietidlá DUALWHITE pre prirodzené svetlo v interiéri

29.9.2022 (Webnoviny.sk) - Pri výbere svietidiel sa môžete stretnúť s rôznymi pojmami, ktorým bežný používateľ nemusí rozumieť. V nasledujúcom článku Vám priblížime, čo je cirkadiánny rytmus a akú úlohu v ňom zohráva intezita a farba svetla, čo je to teplota chromatickosti a ako fungujú svietidlá DUALWHITE . Dozviete sa tiež, prečo je dôležitá farba svetla, akou svietidlo svieti.Svetlo je elektromagnetické žiarenie o vlnovej dĺžke v rozsahu 400 - 500nm. Vďaka tejto vlnovej dĺžke je svetlo viditeľné voľným okom. Zjednodušene napísané, jednými z mnohých zložiek slnečného žiarenia je červené a infračervené žiarenie, ktoré je zastúpené v 40-50% podiele a modré svetlo zastúpené v 10-15% podiele. Percentuálne zastúpenie modrej zložky svetla je také množstvo, ktoré bolo fylogeneticky vyvinuté aby synchronizovalo cirkadiánny rytmus organizmu a aby nedochádzalo k poškodeniu oka.Modré svetlo rovnako ako ostatné viditeľné farby dopadá na sietnicu. Modrá zložka svetla má však v porovnaní s ostatným spektrom farieb svetla veľmi vysokú energiu, ktorá pri vyššom množstve, dráždi sietnicu a poškodzuje ju. Aj UV svetlo zrak poškodzuje to je však filtrované už na úrovni šošovky a rohovky.Pri súčasnom spôsobe života modré svetlo dopadá na našu sietnicu minimálne 8 h denne (smartphóny, TV, PC,…) bolo dokázané, že má deštruktívny vplyv na fotoreceptory a znižuje hladinu melatonínu v krvi, čím narúša správnu architektúru spánku.Dôležitým faktorom pri výbere správneho osvetlenia je farba svetla. Nazýva sa aj teplota chromatickosti svetla (CCT – Correlated Colour Temperature). Teplota chromatickosti sa udáva v Kelvinoch (2). Aj biele svetlo má rôzne odtiene a práve teplota chromatickosti určuje jeho farbu. Na nižšie uvedenom obrázku je názorné zobrazenie.Pre predstavu:1200-1500 K: svetlo sviečky2500-3200 K: bežná žiarovka3000-4000 K: východ/západ slnka5000 K: denné svetlo, žiarovky5500 K: fotografické blesky, výbojky6000-8000 K: oblačné, hmlisté počasie8000-11000 K: modré nebo bez slnka (napr. na horách, mraky zafarbujú svetlo do modra)(2)Teplotu chromatickosti bielej farby rozdeľujeme takto:Teplá biela do 3300KDenná biela od 3300K do 5500KStudená biela od 5500KVýber teploty chromatickosti je individálny a každý klient uprednostňuje niečo iné. Existujú odporúčania, ktoré boli vytvorené odborníkmi, spoločnosť MINALOX ich rešpektuje, snaží sa ich pretavovať do praxe a využíva ich pri poradenskej činnosti klientov.Na Slovensku a v Českej republike je v domácnostiach vo vysokom percente zastúpené používanie studenej bielej, aby bol priestor dobre osvetlený. Tento výber farby chromatickosti však nie je správny. Do obytných priestorov nie je odporúčané používať farbu chromatickosti nad 6500K.Cieľom spoločnosti MINALOX je zladiť dom jednotne, v rovnakom DUALWHITE prevedení, za MINALOX je to ideálne 1800K-4500K. Neplatí to však u klientov so svietidlami v Single Color prevedení.Cirkadiánne rytmy organizmu človeka patria medzi základné a významné biorytmy človeka. Sú to veľmi dôležité procesy, ktoré zabezpečujú a korigujú naše biologické a biochemické procesy v organizme v závislosti na dennej perióde o dĺžke 20 - 28 hodín.Cirkadiánne rytmy patria k tzv. spontánnym reguláciám, čo znamená, že sú odpoveďou na zmeny prostredia, ktorým je organizmus aktuálne vystavený (zima). Ale vytvárajú sa aj endogénne (vnútorne) a umožňujú organizmu pripraviť sa na zmeny prostredia, ktoré ešte len prídu. To je veľmi významný fakt, pretože takto sa organizmus dokáže dopredu pripraviť na zmenu. (1)Zásadnou vecou pri správnom fungovaní cirkadiánneho rytmu svetlo/tma je správna expozícia organizmu svetlu a to najmä vo večerných hodinách a pred spaním.Expozícia organizmu svetlu má vplyv na tvorbu a vyplavovanie melatonínu - "hormónu spánku”.Ten je syntetizovaný v epifíze - v mozgu, ale aj v sietnici a gastrointestinálnom trakte.Svetlo ovplyvňuje tvorbu melatonínu, svetlo brzdí jeho tvorbu.Melatonín pozitívne ovplyvňuje krvný obeh, znižuje krvný tlak, telesnú teplotu, spomaľuje metabolizmus, má pozitívny a protektívny vplyv na priebeh starnutia, správania sa a na emocionálne reakcie. Melatonín je "zodpovedný” za správnu architektúru spánku a pekné sny. Na druhej strane kortizol, tzv. "hormón stresu” je syntetizovaný v kôre nadobličiek. Za fyziologických okolností sa kortizol vylučuje pri reakcii na stres, reguluje - zvyšuje krvný tlak, riadi imunitné funkcie, narúša spánok a regeneráciu, dlhodobá zvýšená sekrécia kortizolu napríklad v kombinácii chronického stresu, nekvalitného spánku, podmienného aj porušeným cirkadiánnym rytmom spôsobuje významné fyziologické zmeny, ktoré majú za následok takmer všetky civilizačné ochorenia. Od psychických ochorení, cez kardiovaskulárne ochorenia, obezitu až neplodnosť. Pri cirkadiánnom rytme hrá svoju rolu zloženie svetla a jeho intenzita.V podstate nie je k tomu potrebné mnoho.Dodržujme pravidelný rytmus spánku a vstávania. Doprajme si spánok v tme a v izbe so zatiahnutými oknami, vypnutými zdrojmi svetla, zakrytými blikajúcimi kontrolkami na rôznych zariadeniach ale aj svetlami na budíkoch.Večer trávme pri minimálnom, tlmenom a príjemnom svetle žltej a oranžovej farby. Pred spaním minimálne 1 hodinu nepoužívajme zdroje modrého svetla ako smartfóny, TV, PC.Ak potrebujeme v noci vstať, nepoužívajme na svietenie biele svetlo. Pre nočné svietenie je vhodnejšie svetlo červenej farby, bez modrej zložky svetla, ktoré nenarúša produkciu melatonínu v našom mozgu.Aj vďaka správnej koncepcii svietidla a následne svietenia je možné dopomáhať k rovnováhe a správnemu fungovaniu cirkadiánneho rytmu organizmu.Zjednodušene a názorne napísané. Predstavte si kolobeh slnka a jeho farebnosť v priebehu dňa. Ranné zore je oranžovo sýte a v priebehu dopoludnia sa mení farba- chromatickosť slnka v odieňoch od oranžovej, cez žltú až na takmer bielu. Rovnaké je v popoludňajších hodinách až do západu slnka, kedy je opätovne slnko oranžové, ružové až červené. Tomuto prírodnému javu sa chce prispôsobiť aj spoločnosť MINALOX. "Vyvíjame a vyrábame svedidlá tak, aby sme našim spotrebiteľom ponúkli svetlo, ktoré maximálne napodobňuje prirodzené svetlo, ktoré je v súhre s cirkadiánnym rytmom organizmu a prispieva tým k zdravému spôsobu života. Sme si vedomí, že pri pracovných činnostiach aj bežných aktivitách užívatelia nemyslia na to, že svietia nesprávne. Zdravé svietenie je veľa krát koncovými spotrebiteľmi ale i predajcami spochybňované a bagatelizované.Skutočnosť je taká, že cez deň nám chýba prirodzené svetlo a v noci nám chýba prirodzená tma. Preto sa v spoločnosti MINALOX snažíme produkovať svietidlá, ktoré po integrácii do domovov spotrebiteľov, budú "v súlade s prírodou” a budú svietiť podľa prirodzenej farby chromatickosti svetla v prírode, alebo podľa realizovaných aktivít spotrebiteľa. Doposiaľ sme boli zvyknutí na klasické svetlo zapni/vypni a jednu chromatickosť. Je čas zmeniť aj spôsob svietenia.”Je logické, ak priestor požívame okrem relaxácie aj na pracovnú činnosť, (napríklad varenie, robenie domácich úloh) tento priestor potrebujeme osvetliť tak aby sme dobre videli a mali adekvátne osvetlenú pracovnú plochu. Veľa domácností volí preto svetlá s chromatickosťou blížiacou sa k 6500 Kelvinov, čo nie je správne.Preto ak v priebehu dňa, pracujeme, sme aktívni svieťme studenou bielou (3000-6000K).Večer keď sa zotmie, už len relaxujeme, konverzujeme, pozeráme televíziu, či počúvame obľubenú hudbu svieťme teplou bielou, s nízkou farbou chromatickosti (2000-3000K), deti uspávajme až takmer pri oranžovej napríklad pri 1800 K, farbe podobnej plameňu ohňa.Nie je správne, keď v noci pri návšteve toalety, alebo pri kontrole dieťaťa rozsvietime studenou bielou farbou a plnou intenzitou, ktorá nás preberie, úplne rozruší architektúru spánku a nabudí nás. Veľa opýtaných na uvádzanú problematiku reaguje,..”mne to nevadí, ja som spokojný, spím dobre,..”. To, že podľa Vás dobre spíte ešte nezmanená, že aj kvalita Vášho spánku je dobrá. DUALWHITE je úsporný typ osvetlenia, pri ktorom môžete meniť farbu chromatickosti bieleho svetla a zároveň jeho intenzitu.V sortimente MINALOX DUALWHITE produktov sú v ponuke farby chromatickosti 1800-4500 K a 2000-6000 K, všetky produkty sú stmievateľné a v prevedení DC 24V.Technicky sa DUALWHITE svietidlo skladá z dvoch samostatných svetiel, teplého bieleho a studeného bieleho. Správnym uložením čipov je zaručené plynulé miešanie farieb chromatickosti. Zmenu farby chromatickosti dosiahneme zmenou jasu jednotlivých svetiel.Buď svetime len teplou bielou, alebo len studenou alebo si obe namiešame na požadovanú teplotu chromatickosti. V automatizovaných domovoch a prevádzkach je pri bežnom dennom režime riadenie zmeny farby chromatickosti svietenia automatické, samozrejme s možným zásahom spotrebiteľa.Niektoré Smart Home systémy majú vo svojich riadeniach a aplikáciách už zaradenú funkciu "Tunable white”, ktorá je kompatibilná so všetkými svietidlami DUALWHITE spoločnosti MINALOX. Pri neautomatizovaných domovoch je možná regulácia pomocou ovládačov. Regulácia je veľmi jednoduchá.Kedže spoločnosť MINALOX kladie dôraz na svetelnú hygienu a cirkadiánny rytmus organizmu človeka, väčšina produktov DC 24V je produkovaná práve vo verzii DUALWHITE, niektoré aj vo verzii RGBW alebo SINGLE COLOR.Informácie o svetelnej hygiene a cirkadiánnom rytme organizmu človeka a ich pretavenie do praxe pri vývoji svetidiel sa spoločnosť MINALOX snaží v spolupráci s odborníkmi na STU v Bratislave, s certifikovanými laboratóriami na meranie osvetlenia na Slovensku ale i v Nemecku (VDE Offenbach). Svoje skúsenosti a poznatky zdieľajú so Strednými odbornými učilišťami na Slovensku a v Českej republike.MINALOX v produktovej rade svietidiel DC 24V DUALWHITE ponúka LED panely, LED bodové svietidlá - prisadené, vsadené aj závesné, LED pásy, záhradné osvetlenie (IP 65), LED osvetlenie do sauny (IP 68). To prináša pomerne širokú možnosť výberu a kombinácií pri svetelných návrhoch osvetlenia, čo podporuje aj minimalistický tvar, kvalitné prevedenie a možnosť výberu veľkostí a tvarov svietidiel.Informačný servis