Zoznamy osôb, ktoré si vymenia Rusko a Ukrajina, sa ešte môžu zmeniť

Moskva/Kyjev 6. septembra (TASR) - V zoznamoch zadržiavaných osôb, ktoré by si Rusko a Ukrajina mali vymeniť, je 24 ukrajinských námorníkov zadržaných vlani v novembri po incidente v Kerčskom prielive, ako aj 11 osôb odsúdených v Rusku vrátane režiséra Oleha Sencova. Pre agentúru Interfax to uviedol informovaný zdroj.Predpokladaným termínom výmeny je 7. september. Moskva a Kyjev sa podľa tohto zdroja dohodli, že výmena sa na každej strane bude týkať 35 zadržiavaných. Dodal však, že v tomto smere môže dôjsť k zmenám, keďže rokovania o podmienkach výmeny budú trvať zrejme až do jej uskutočnenia.Otázne je napríklad vydanie Stanislava Klycha a Nikolaja Karpiuka odsúdených v Rusku na dlhé tresty väzenia za účasť na bojových operáciách v Čečensku.Podobná situácia je aj v súvislosti s dvoma pracovníkmi ukrajinskej tajnej služby SBU, ktorých zadržali pri incidente v Kerčskom prielive a obvinili z toho, že riadili akciu troch ukrajinských vojenských lodí. Rusko posádky týchto lodí obvinilo z narušenia štátnej hranice, čo Kyjev odmieta.Kyjev sa podľa zdroja agentúry Interfax chystal Rusku vydať redaktora agentúry RIA Novosti-Ukrajina Kirilla Vyšinského, ako aj bývalých príslušníkov ukrajinskej armády Maxima Odincova a Alexandra Baranova odsúdených za vlastizradu a dezerciu.Interfax pripomenul, že Vyšinskij predtým vyhlasoval, že nesúhlasí s tým, aby bol v skupine zadržiavaných vybraných na výmenu. Spresnil, že vo svojom prípade sa chce domáhať spravodlivosti pred ukrajinským súdom.V zoznamoch je aj meno svedka v kauze zostrelenia malajzijského lietadla Vladimira Cemacha, ktorého zadržiava Ukrajina. Holandská prokuratúra vyšetrujúca zostrelenie lietadla malajzijských aerolínii pritom ešte v utorok žiadala, aby Cemach zostal na Ukrajine a aby ho ukrajinské úrady nevydali do Ruska.