Žralok napadol malého chlapca, na víkendové surfovanie s rodičmi tak rýchlo nezabudne

23.3.2021 (Webnoviny.sk) - Deväťročného chlapca z Minnesoty pohrýzol žralok počas víkendového surfovania v Miami Beach. Jeho matka Kristine Weiskopfová uviedla, že spoločne so synom Jayom boli vo vode iba niekoľko minút, keď priplával žralok a uhryzol ho.Matka držala chlapca za ruku, no zrazu spadol zo surfu, a keď ho vytiahla, zbadala, že mu na pleci chýba kúsok kože. „Pozrela som sa dole a pod nami plával žralok dlhý asi 4 stopy (približne 120 centimetrov, pozn.). Zdvihla som ho a vybehla na pláž,“ povedala.Záchranári v Miami Beach odviezli dieťa do nemocnice, kde chirurgovia ranu zašili. „Stále sme v šoku, ale veľmi vďační. Ďakujeme Bohu, že neprišiel o život a bude v poriadku,“ vyhlásil chlapcov otec Ren Weiskopf.