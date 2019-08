Zranenie útočníka Newcastlu Joelintona nie je vážne

Joelinton, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Newcastle 20. augusta (TASR) - Brazílsky futbalista Joelinton bude pripravený nastúpiť za Newcastle cez víkend v 3. kole Premier League proti Tottenhamu. Útočník "strák" musel striedať v predošlom neúspešnom zápase na ihrisku Norwichu (1:3) pre problémy so stehnom.Pre mužstvo slovenského brankára Martina Dúbravku by bolo jeho zranenie problém, pretože jediným zdravým útočníkom by zostal Jošinori Muto. K dispozícii trénerovi Stevovi Brucovi aktuálne nie sú ani Dwight Gayle a Andy Carroll. Správu zverejnil lokálny anglický magazín Newcastle Toons.