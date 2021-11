Zranený Černák vynechá týždne, Maroon: Bude nám veľmi chýbať

Slovenský hokejista Erik Černák bude svojmu klubu NHL Tampa Bay Lightning chýbať pre zranenie hornej časti tela niekoľko týždňov. Spoluhráči i tréner úradujúceho šampióna Jon Cooper sa zhodli, že mužstvo absenciu 24-ročného obrancu pocíti.





Černák sa zranil v noci na stredu v dueli s Carolinou (1:2 pp), keď ho v prvej tretine pri blokovaní strely Andreja Svečnikova zasiahol puk do ľavej ruky. Slovenský bek zápas nedohral. "Máme obavy. Určite to nebude zranenie posudzované na dennej báze. Už niekoľko rokov je dôležitou súčasťou našich defenzívnych radov. Veríme, že nebude chýbať dlho. Určite však vynechá niekoľko stretnutí, o tom niet pochýb," povedal Cooper bez toho, že by konkretizoval dĺžku absencie.Erik Černák odohral v tejto sezóne za Tampu 12 zápasov, v ktorých zaznamenal tri asistencie. V počte hitov (36) je na čele štatistík dvojnásobného obhajcu Stanleyho pohára. Na treťom mieste je v počte vyslaných (29) i zblokovaných striel (17), ako aj s priemerom času na ľade v oslabeniach (3:05 na stretnutie). S celkovou priemernou minutážou 20:15 min. za zápas je štvrtý v tímovej štatistike.Zranenie Černáka zanechá veľkú dieru na pravej strane defenzívy Tampy, spomedzi pravorukých obrancov momentálne chýba tímu aj veterán Zach Bogosian. "Blesky" sa navyše musia vyrovnávať aj so zranením hviezdneho útočníka Nikitu Kučerova. "Je to hráč, ktorý trávi na ľade veľa minút," povedal na adresu Černáka center prvého útoku Brayden Point. "Dokáže zblokovať tony striel, tvrdo pracuje, hrá fyzicky. Skutočne, robí toho veľa. Musíme si teraz poradiť bez neho a hľadať chalanov, ktorí by ho mohli nahradiť," dodal pre Tampa Bay Times.Černák vyniká v blokovaní striel, minulý týždeň v zápase s Washingtonom sa v oslabení neváhal dvakrát vrhnúť do povestných deloviek Alexandra Ovečkina. Navyše dokáže pomáhať mužstvu aj z ofenzívnej stránky, v prvých týždňoch bol dokonca najčastejšie strieľajúcim hráčom Tampy. "Veľmi nám chýba," priznal útočník Patrick Maroon. "Všetci vieme, akú prácu odvádza v oslabeniach. On a Ryan McDonagh sú skutoční bojovníci tým, ako drú a ako sa hádžu tvárou proti súperovým strelám. Černák má špičkové zručnosti - dokáže dávať góly, podporiť ofenzívu, zapojiť sa do akcie. A vzadu dominuje svojou veľkou postavou, dokáže hrať tvrdo. Ťažko sa proti nemu hrá. Nastupuje proti najlepším formáciám súpera. Jeho prítomnosť na ľade cítiť, preto nám bude chýbať."V minulej sezóne vynechal Černák od konca marca do začiatku mája sedem zápasov a Tampa z nich až päť prehrala. "Nemôžeme sa ľutovať," tvrdí Maroon. "Príležitosť teraz dostanú iní hráči. Pre mladíkov sa naskytá šanca zabojovať o miesto v zostave. Nezostáva nám nič iné, ako vyrovnať sa s nepriazňou osudu a bojovať."