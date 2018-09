Zranený Martin Škrtel by mal stihnúť zápas Ligy národov proti Česku

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

ISTANBUL 26. septembra - Slovenský futbalista a kapitán reprezentácie Martin Škrtel (33) už vo dvoch zápasoch chýbal svojmu tímu Fenerbahce Istanbul, ale jeho zranenie nie je vážnejšieho charakteru. Pre denník Šport to potvrdil asistent reprezentačného trénera SR Štefan Tarkovič."S Martinom som telefonoval koncom minulého týždňa. Krátko pred súbojom Európskej ligy v Záhrebe si Martin na tréningu natrhol fasciu na priťahovači pravej nohy. Nejde, našťastie, o svalové zranenie, problémy mu spôsobuje blana medzi svalom a kožou. Práve preto by to nemuselo byť také závažné ako poškodený sval. Doba liečenia sa odhaduje v takýchto prípadoch na 10 až 12 dní,“ vysvetlil Tarkovič v súvislosti so skúseným stopérom.Slováci už onedlho nastúpia proti Čechom (13.10.) v domácom súboji Ligy národov v Trnave. Škrtelova účasť je pravdepodobná. "Zápas by mal stihnúť. Ak sa dovtedy nič iné nestane, Martin bude v nominácii na toto stretnutie,“ doplnil Tarkovič.Fenerbahce Istanbul medzitým odohrá ešte jeden súboj Európskej ligy. Na vlastnom trávniku privíta vo štvrtok 4. októbra slovenského zástupcu Spartak Trnava. Zatiaľ nie je isté, či domáci nastúpia aj so Škrtelom v zostave.