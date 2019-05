Zranený Ramsey sa už v drese Arsenalu neobjaví

Aaron Ramsey z Arsenalu odchádza zranený z trávnika v 2. zápase štvrťfinále Európskej ligy SSC Neapol - Arsenal Londýn 18. apríla 2019 v Neapole. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 1. mája (TASR) - Stredopoliar Aaron Ramsey už nenastúpi v drese anglického futbalového klubu Arsenal Londýn.," cituje slová trénera Unaia Emeryho agentúra AP. Reprezentant Walesu má zranený stehenný sval.Pokiaľ sa "" prebojujú cez Valenciu do finále, to sa uskutoční 29. mája. Najvyššia súťaž v Anglicku sa skončí 12. mája. Ramsey, ktorý prišiel do Arsenalu v roku 2008, bude od budúcej sezóny obliekať dres Juventusu Turín.