Zrážka lodí v Baltskom mori si vyžiadala najmenej jeden ľudský život, môže za ňou byť opitosť

13.12.2021 (Webnoviny.sk) - Zrážka britskej a dánskej lode v Baltskom mori si vyžiadala najmenej jeden ľudský život. Ďalšia osoba naďalej zostáva nezvestná. Nehodu už medzičasom začali vyšetrovať.Prokurátor švédskej pobrežnej stráže Jonatan Tholin uviedol, že prokurátori začali predbežné vyšetrovanie na základe potenciálnych obvinení z hrubej nedbanlivosti v námornej doprave a „hrubej opitosti na mori“.Zrážka lodí sa stala nadránom vo vodách medzi švédskym pobrežným mestom Ystad a dánskym ostrovom Bornholm.Švédska námorná správa ich identifikovala ako dánske plavidlo Karin Hoej a britskú loď Scot Carrier. Dánska loď sa prevrátila a bola hore dnom.Zo Švédska v rámci pátracej operácie poslali jeden vrtuľník, lietadlo a deväť pátracích a záchranných člnov. Dánsko vyslalo dve lode. Príčina nehody však stále nie je známa. V oblasti bola v tom čase zlá viditeľnosť spôsobená hmlou.Dánsku loď odtiahli bližšie k pobrežiu, kde ju okrem iných preskúmajú potápači švédskych ozbrojených síl a pobrežnej stráže. Keď bude loď bližšie k pobrežiu, prípad prevezme švédska polícia.Švédska televízia TV4 informovala, že z lode začala do vody vytekať nafta. Švédska pobrežná stráž uviedla, že vykonáva environmentálnu záchrannú operáciu, „aby zabránila úniku ropy alebo iných škodlivých látok do mora“, ale uviedla, že v súčasnosti tam nie sú žiadne úniky nafty.Podľa webstránky MarineTraffic.com bola loď Scot Carrier na ceste z lotyšského Salacgriva do škótskeho Montrose. Karin Hoej išla zo švédskeho Södertälje do Nyköbing Falster v Dánsku.