Zrážka rýchlikov v Pakistane si vyžiadala najmenej 45 mŕtvych, jeden z vlakov sa predtým vykoľajil

Pomáhali aj dedinčania

Časť trate bola stará

7.6.2021 (Webnoviny.sk) - Zrážka dvoch rýchlikov v južnom Pakistane si v pondelok ráno vyžiadala najmenej 45 mŕtvych. Viac ako sto ľudí utrpelo zranenia, pričom kriticky zranených previezli do nemocnice v neďalekom meste. Podľa predstaviteľov železníc bolo vo vlakoch zhruba 1 100 pasažierov.Nehoda sa stala okolo 3:30 v provincii Sindh, keď sa vlak Millat Express vykoľajil a o niekoľko minút neskôr do neho narazil Sir Sajjid Express, uviedol námestník komisára v okrese Ghotki Usmán Abdulláh. Čo spôsobilo vykoľajenie vlaku a následnú zrážku, zatiaľ nie je známe.Na záchranných prácach sa podieľa aj armáda, ktorá vyslala svojich lekárov a inžinierov. Pasažierom pomáhali aj miestni dedinčania. Úrady na miesto povolali aj ťažkú techniku, aby pomohla otvoriť vozne a umožniť záchranárom nájsť ďalších ľudí.Nádeje na nájdenie preživších však po viac ako 15 hodinách od havárie slabnú, uviedol Abdulláh s tým, že na miesto nehody priniesli aj osvetlenie, aby záchranná operácia pokračovala aj v noci.Vodič druhého spomenutého rýchlika Aidžáz Ahmed televízii Geo News povedal, že keď videl vykoľajený vlak, urobil všetko pre to, aby sa vyhol havárii, brzdenie však nepomohlo.Pakistanský premiér Imran Chán na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter vyjadril hlboký smútok nad tragédiou. Ako uviedol, požiadal ministra železníc, aby dohliadal na záchranné práce a tiež nariadil vyšetrovanie havárie.Minister železníc Azam Swati sa pre agentúru AP vyjadril, že inžinieri a odborníci sa snažia určiť, čo spôsobilo haváriu, pričom preskúmajú všetky aspekty vrátane možnej sabotáže.Predseda Pakistanských železníc Habibur Rahmán Gilání pre Geo News povedal, že časť trate, kde sa stala nehoda, bola stará a bolo potrebné ju nahradiť. Ďalšie podrobnosti však neuviedol.Železničné nehody sú v Pakistane bežné, keďže renováciám tratí a zle spravovaného signálneho systému dosiaľ vlády venovali málo pozornosti.