Zrážku s kamiónom pri Ružomberku neprežil 64-ročný vodič (foto)

13.11.2023 (SITA.sk) - Tragická dopravná nehoda sa v pondelok popoludní stala na ceste I/18 v ružomberskej mestskej časti Černová.Ako informovala žilinská krajská policajná hovorkyňa Zuzana Šefčíková , 64-ročný vodič za volantom osobného auta Nissan prešiel so svojím vozidlom do protismeru, kde sa zrazil s oprotiidúcim nákladným motorovým vozidlom.„Pri dopravnej nehode utrpel 64-ročný vodič zranenia, ktorým na mieste podľahol. 60-ročná spolujazdkyňa bola prevezená do nemocnice," priblížila tragickú bilanciu nehody Šefčíková.Doplnila, že 49-ročný vodič nákladného motorového vozidla bol podrobený dychovej skúške s negatívnym výsledkom.„Cesta bola na nevyhnutne potrebný čas uzavretá. Ďalšie okolnosti, ako aj presné príčiny tragickej dopravnej nehody sú predmetom prebiehajúceho vyšetrovania," dodala policajná hovorkyňa.