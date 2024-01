Zrážku vlaku IC 546 s nákladiakom neprežil rušňovodič, viacero cestujúcich je zranených (foto)

24.1.2024 (SITA.sk) - Rušňovodič prišiel o život a 16 ľudí utrpelo zranenia v stredu ráno pri zrážke vlaku s nákladným autom v českom okrese Karviná.„Zrazil sa tam vlak IC 546 s nákladným autom. Nehodu neprežil náš kolega rušňovodič," informovali České dráhy na sociálnej sieti X. Podľa informácií polície sa nehoda stala pri obci Dolní Lutyně na železničnom priecestí. Informuje o tom spravodajský portál TN.cz.„Pätnásť ľudí utrpelo ľahšie zranenia, tých sme transportovali alebo idú sami do okolitých zdravotníckych zariadení. Jedna pacientka so stredne ťažkým zranením bola transportovaná letecky do ostravskej nemocnice s otrasom mozgu," povedal pre TN.cz hovorca českých záchranárov Lukáš Humpl Podľa hovorcu hasičov Správy železníc Martina Kavku je poškodené trakčné vedenie, lokomotíva a niekoľko vozňov. Premávku na trati zastavili. České dráhy na webe uviedli, že premávka bude zastavená pravdepodobne celý deň. V úseku medzi mestami Karviná a Bohumín premáva náhradná autobusová doprava.