Zrážky s vlakom neprežili minulý týždeň piati ľudia

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 8. júla (TASR) – Predchádzajúce dni sa do štatistík nehôd a tragických udalostí na železnici zapíšu viacerými prípadmi. V uplynulom 27. týždni zomrelo po zrážke s vlakom päť osôb. O podrobnostiach informoval hovorca Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) Michal Lukáč.Tri zo smrteľných prípadov sa udiali po strete vlaku s osobou, ktorá sa neoprávnene pohybovala v koľajisku.spresnil Lukáč.dodal hovorca.Horšie následky mal náraz rýchlika do auta, ktoré vo výhybni Pial prechádzalo cez priecestie so svetelnou signalizáciou bez závor.doplnil hovorca.V súvislosti s touto tragédiou opätovne apeloval na všetkých účastníkov cestnej premávky, aby si pred železničným priecestím počínali vždy mimoriadne opatrne, najmä sa presvedčili, či môžu bezpečne prejsť cez železničné priecestie a rešpektovali dopravné značenie.Počet smrteľných tragédií mohol byť i vyšší, v predchádzajúcom týždni museli ŽSR spolu s políciou riešiť aj prípady osôb so samovražednými sklonmi, a to v úseku pri Dolnom Hričove, bratislavskom Lamači a ŽST Poprad-Tatry.informoval Lukáč.