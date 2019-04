Zredukovanie nákladov zvýšilo zisk americkej banky Wells Fargo

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 12. apríla (TASR) - Americká banka Wells Fargo oznámila za 1. kvartál rast zisku o vyše 16 % a prekonala očakávania trhov. Zisk banky potiahlo nahor najmä výrazné zníženie nákladov.Čistý zisk banky za prvé tri mesiace roka dosiahol 5,51 miliardy USD (4,89 miliardy eur) oproti 4,73 miliardy USD v rovnakom období minulého roka. Medziročne to predstavuje rast o 16,4 %. Upravený zisk, teda bez započítania jednorazových položiek, dosiahol na akciu 1,20 USD. Banka tak prekonala odhady trhov, ktoré počítali s upraveným ziskom na akciu na úrovni 1,09 USD.Tržby klesli o 1,4 % na 21,61 miliardy USD. Napriek poklesu aj v rámci tohto ukazovateľa banka prekonala odhady analytikov.Zisk podporilo zníženie nákladov. Štvrtá najväčšia banka v USA uviedla, že neúrokové náklady dosiahli 13,9 miliardy USD, čím ich medziročne znížila o 7,5 %. Zároveň dodala, že je na správnej ceste k splneniu celoročného cieľa, ktorým sú náklady v rozmedzí od 52 miliárd do 53 miliárd USD.(1 EUR = 1,1264 USD)