Zrekonštruovaný most cez rieku Orava odovzdali do užívania

Na snímke slávnostné prestrihávanie pásky na zrekonštruovanom moste zľava starosta Nižnej Jaroslav Rosina, predsedníčka ŽSK Erika Jurinová, generálny riaditeľ spoločnosti Váhostav Marián Moravčík a riaditeľ Investičnej výstavby a správy ciest (IVSC) Slovenskej správy ciest (SSC) Žilina Ivan Brečka. Foto: TASR - Miroslava Mlynárová Foto: TASR - Miroslava Mlynárová

Nižná 31. mája (TASR) – Most cez rieku Orava v obci Nižná, ktorý je súčasťou dopravného spojenia s Poľskom, v piatok odovzdali do predčasného užívania. Stalo sa tak po približne rok trvajúcej rekonštrukcii v hodnote 1,78 milióna eur bez DPH.povedal po slávnostnom odovzdaní mosta generálny riaditeľ spoločnosti Váhostav Marián Moravčík.Podľa riaditeľa Investičnej výstavby a správy ciest (IVSC) Slovenskej správy ciest (SSC) Žilina Ivana Brečku je životnosť mosta pri tomto druhu rekonštrukcie plánovaná na ďalších 100 rokov.uviedol.Pre oravskú obec Nižná je most nenahraditeľný. Upozornil na to starosta Jaroslav Rosina.doplnil.Predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja Erika Jurinová povedala, že po troch rokoch útrap je rada, že most bude otvorený.poznamenala.Podľa riaditeľa IVSC SSC Žilina je v Žilinskom kraji viac mostov, ktoré je potrebné opraviť a zrekonštruovať. V druhej fáze modernizácií a opráv mostov majú vytypované viaceré takéto mosty.uzavrel Brečka.