Zriadenie mestských súdov v Bratislave a v Košiciach v parlamente neprešlo

Parlament neschválil v prvom čítaní dve vládne novely zákonov o zriadení mestských súdov v Bratislave a v Košiciach. Podľa ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej (nom. SaS), ktorá návrhy predkladala, išlo o dva kľúčové zákony súvisiace s novou súdnou mapou

17.2.2022 (Webnoviny.sk) -Vytvorenie jedného bratislavského súdneho obvodu predpokladal vládny návrh zákona o zriadení Mestského súdu Bratislava. Bratislavský obvod mal vzniknúť spojením terajších súdnych obvodov okresných sudov Bratislava I, II, III, IV a V. Z obvodu Okresného sudu Bratislava II sa navrhoval vylúčiť okres Senec.Dôvodom je podľa rezortu spravodlivosti „odstrihnutie“ všetkých satelitov Bratislavy už v minulosti (okresy Pezinok a Malacky) a tiež zlá dopravná dostupnosť do Bratislavy. Okres Senec sa mal zaradiť do obvodu Okresného súdu Pezinok.Do druhého čítania sa nedostal tiež vládny návrh zákona o zriadení Mestského súdu Košice. Vzniknúť mal spojením terajších súdnych obvodov okresných súdov Košice I, II a Okresného súdu Košice-okolie. Do košického obvodu malo patriť aj priľahlé satelitné územie mesta Košice.