Zriadenie prvostupňových správnych súdov má podporu predstaviteľov Najvyššieho správneho súdu

Rýchlejšie konania a vyššia efektívnosť

Mali by vzniknúť tri prvostupňové súdy

7.12.2021 (Webnoviny.sk) - Predstavitelia Najvyššieho správneho súdu SR (NSS SR) podporujú vznik prvostupňových správnych súdov.Ako v tlačovej správe informoval hovorca NSS SR Michal Hajtol, zriadením správnych súdov nižšieho stupňa sa Slovenská republika môže zaradiť medzi krajiny, v ktorých je správne súdnictvo autonómnou súčasťou sústavy súdov.Od ich zriadenia očakávajú predstavitelia NSS SR väčšiu dostupnosť súdov, rýchlejšie konania či vyššiu efektívnosť pri rozhodovaní.„Po schválení Správneho súdneho poriadku a zriadení najvyššieho správneho súdu sa vytvorením troch správnych súdov môže zavŕšiť osamostatnenie správneho súdnictva aj v inštitucionálnej rovine. Zriadením týchto prvostupňových súdov sa Slovensko zároveň môže zaradiť medzi štáty s jednotným procesným režimom konania pred správnymi súdmi,“ vysvetlil Hajtol.Správne súdnictvo je v mnohých demokratických štátoch dôležitým prostriedkom na zabezpečenie ochrany práv občanov pred nezákonnými rozhodnutiami a postupmi orgánov verejnej správy.Vytvorenie dobre fungujúcej štruktúry správneho súdnictva je preto podľa vedenia NSS SR dôležitou úlohou pre naplnenie tohto účelu.„Považujem za dôležité, aby myšlienka osamostatnenia správneho súdnictva pokračovala ďalej aj po zriadení najvyššieho správneho súdu. Som rád, že v súčasnosti môžeme diskutovať o konkrétnych návrhoch. Je to výsledok toho, že mnohí si uvedomujú potrebu odčlenenia správneho súdnictva od toho všeobecného. Preto myšlienku vzniku správnych súdov nižšieho stupňa plne podporujeme,“ uviedol predseda NSS SR Pavol Naď.Dodáva, že rozšírenie súdnych obvodov zabezpečí nielen väčší počet sudcov, ale aj možnosť ich špecializácie a väčšiu odbornosť pri rozhodovaní.Ministerstvo spravodlivosti SR predstavilo návrh zákona o zriadení správnych súdov, ktorý je súčasťou takzvanej reformy súdnej mapy.Podľa návrhu by mali vzniknúť tri prvostupňové správne súdy so sídlami v Banskej Bystrici, Košiciach a v Trnave. Činnosť by mali začať súdy vykonávať od septembra 2022.