Zrušenie RTVS je šancou na očistu a vrátenie verejnoprávnosti inštitúcii, uviedol Michelko. V hre na post nového riaditeľa je 8-10 mien

Zmena generálneho riaditeľa

Podľa Števulovej chcú ukoristiť všetko, čo sa dá

Aké bude financovanie?

27.4.2024 (SITA.sk) - Zrušenie RTVS a následný vznik Slovenskej televízie a verejného rozhlasu je podľa poslanca Romana Michelka SNS ) právne čistejšie ako pretransformovanie súčasnej RTVS. Uviedol to v dnešnej diskusnej relácii rádia Slovensko Sobotné dialógy.Podľa neho je tento krok tiež šancou na očistu a vrátenie verejnoprávnosti tejto inštitúcii. Tiež pripomenul dlh RTVS vo výške približne 2,8 milióna eur a veľkú nespokojnosť s niektorými súčasnými typmi relácií.Vládna koalícia rozhodla o zániku RTVS a následnom vzniku Slovenskej televízie a verejného rozhlasu. Najväčšou zmenou je voľba generálneho riaditeľa, ktorá sa má presunúť z parlamentu do rady verejnoprávneho média.Koalícia chce dať podľa Michelka šancu, aby sa stal novým riaditeľom verejnoprávnej inštitúcie podstatne kvalifikovanejší človek ako súčasný riaditeľ RTVS, ktorý bude ctiť základné parametre verejnoprávnosti. Poznamenal, že zatiaľ je v hre 8-10 mien.Strana Progresívne Slovensko (PS) vidí v zrušení RTVS snahu vládnej koalície o ovládnutie verejnoprávneho média. Uviedla to Michelkova oponentka Zuzana Števulová (PS).„Tak ako pri mimovládkach a pri súdnictve sledujeme, že štátna moc sa snaží ukoristiť, čo sa dá, umlčať kritikov a získať svoju beztrestnosť," skonštatovala. Podľa nej sa zmeny v RTVS dali vykonať aj inak, pričom ide o jasnú snahu koalície zbaviť sa súčasného vedenia RTVS.Čo sa týka financovania novej verejnoprávnej inštitúcie, návrat ku koncesionárskym poplatkom by bol podľa Michelka veľmi problematický.„Chceme pomôcť televízii a j tým, že sa zvyšuje inzertný priestor," poznamenal s tým, že objem reklamy sa po novom zvýši z 0,5 percenta na päť percent. Podľa neho je dôležité viaczdrojové financovanie.Vyjadril sa tiež k Fondu na podporu umenia , ktorému majú navýšiť rozpočet o 10 miliónov eur, určený pre samosprávne infraštruktúrne projekty.