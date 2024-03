Zrušenie spoločných rokovaní českej a slovenskej vlády je symbolickým gestom, hodnotia politológovia

7.3.2024 (SITA.sk) - Rozhodnutie českej vlády do odvolania zrušiť spoločné zasadania so slovenským kabinetom Roberta Fica je podľa českých politológov, ktorých oslovil portál TN.cz, predovšetkým symbolickým gestom.„Je to symbolické gesto a reálny dopad to mať nebude,“ povedal politológ Lukáš Jelínek. „Iná vec je, akú podobu to potom získa u verejnosti, čo určitý problém je. Zatiaľ čo pre vládu je to len zrušenie spoločného rokovania, tak pre veľa ľudí to je výrazný zostup v kvalite československých vzťahov,“ konštatoval Jelínek.Podľa politológa nie je načasovanie kroku českej vlády úplne vhodné. „Chápem to ako symbolické vyjadrenie relatívne správneho názoru, ale možno v nesprávny okamih a nesprávnou formou. Myslím si, že tým vláda zaskočila Čechov aj Slovákov,“ dodal.Politologička Vladimíra Dvořáková uviedla, že „doteraz nebolo obdobie, v ktorom by sa tak výrazne líšila česká a slovenská politická reprezentácia, čo je celkom vážny problém“.Zároveň dodala, že „je veľmi dôležité, aby nedošlo k spoločenskému vyostreniu vecí, ktoré by sa následne premietlo do medziľudských vzťahov“.