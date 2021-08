Zrušenie stropu na výpočet sociálnych odvodov je pre poľnohospodárov a potravinárov neprijateľné

Zvýši sa odvodové zaťaženie

Vidia rozpor s ústavou

Dotkne sa to desiatok tisíc ľudí

17.8.2021 (Webnoviny.sk) - Zrušenie maximálneho vymeriavacieho základu pre výpočet sociálnych odvodov je pre Slovenskú poľnohospodársku a potravinársku komoru (SPPK) neakceptovateľné.SPPK to uviedla v zásadnej pripomienke k návrhu novely zákona o sociálnom poistení. Takýto krok by bol podľa komory v rozpore s programovým vyhlásením vlády.Súčasná vláda sa totiž podľa SPPK zaviazala, že pre podnikanie bude vytvárať priaznivé podmienky a zásadne zjednoduší daňový a odvodový systém.„Sme toho názoru, že zrušenie maximálneho vymeriavacieho základu pre výpočet sociálneho poistenia zvýši daňovo-odvodové zaťaženie," odkázala SPPK ministrovi práce a sociálnych vecí Milanovi Krajniakovi Sme rodina ).Maximálny mesačný vymeriavací základ je podľa komory už aj v súčasnosti nastavený príliš vysoko, a to na úrovni 7-násobku priemernej mzdy na Slovensku.Ak sa tentozruší, osoby s vysokými príjmami budú podľa SPPK platiť mimoriadne vysoké odvody bez primeranej miery náhrady.„Zvýšenie maximálneho vymeriavacieho základu na výpočet nemocenských dávok a dávok v nezamestnanosti na 2,5-násobok priemernej mzdy na Slovensku nepovažujeme za adekvátnu protihodnotu," uviedla komora.Zrušeniena platenie sociálnych odvodov je podľa komory v rozpore s Ústavou SR. „Nie je možné, aby zamestnanec a zamestnávateľ platili sociálne odvody z plnej výšky platu a výška dávok zostala limitovaná a vypočítavala sa z 2,5-násobku priemernej mzdy," dodala SPPK.Maximálny vymeriavací základ na platenie poistného na sociálne poistenie sa má zrušiť. Podľa štátneho tajomníka ministerstva práce a sociálnych vecí Borisa Ažaltoviča sa to negatívne dotkne menej ako 50-tisíc ľudí zarábajúcich viac ako 7-násobok priemernej mzdy na Slovensku.Tento krok chce rezort práce kompenzovať tým, že sa zvýši maximálny vymeriavací základ na výpočet nemocenských dávok a dávok v nezamestnanosti zo súčasného 2-násobku na 2,5-násobok priemernej mzdy na Slovensku.Zrušeniena platenie sociálnych odvodov je súčasťou návrhu novely zákona o sociálnom poistení, ktorý rezort práce predložil do pripomienkového konania.