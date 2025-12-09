|
Utorok 9.12.2025
09. decembra 2025
Zrušenie Úradu na ochranu oznamovateľov bude mať vážne následky, varuje Dlugošová
Poslanci vládnej koalície odignorovali varovania Európskej komisie aj odborníkov, zrušenie
9.12.2025 (SITA.sk) - Poslanci vládnej koalície odignorovali varovania Európskej komisie aj odborníkov, zrušenie Úradu na ochranu oznamovateľov (ÚOO) bude mať vážne následky. Uviedla to predsedníčka ÚOO Zuzana Dlugošová. Reagovala tak na utorkové schválenie zákona, ktorým sa zruší ÚOO a vzniká nový Úrad na ochranu obetí trestných činov a oznamovateľov protispoločenskej činnosti.
Dlugošová v mene úradu uviedla, že ich mrzí, že poslanci nevypočuli varovania Európskej komisie, desiatok odborníkov ani medzinárodné inštitúcie, ktoré upozorňovali na škodlivé následky nového zákona. "Zároveň nás mrzí, že politické záujmy prevládli nad vecnou a odbornou diskusiou o ochrane tých, ktorí sa stavajú za záujmy štátu a chránia teda aj záujem nás všetkých. Najväčšiu ranu dostane nezávislosť úradu a dôvera ľudí v systém ochrany oznamovateľov, ktorú sme na úrade uplynulé roky prácne budovali," doplnila predsedníčka ÚOO.
Dlugošová ubezpečila, že aj napriek schválenému zákonu bude úrad naďalej plynule pracovať. Úrad sa podľa nej nemôže zastaviť tým, čo sa aktuálne udialo v parlamente.
"Naďalej pracujeme na kauzách a agende, ktorú máme. Zároveň, samozrejme, pozorne sledujeme a neustále sa snažíme vysvetľovať škodlivosť tohto návrhu, rozpor s právom EÚ a poukazujeme na to, že Slovenská republika môže prísť naozaj o obrovské finančné prostriedky. Nie kvôli trestu, ale kvôli tomu, že sa dobrovoľne sama rozhodla nerešpektovať právo EÚ, ktorého je súčasťou, a ku ktorému sa zaviazala," doplnila predsedníčka úradu.
Opätovne poukázala na to, že tento návrh spôsobí obrovskú právnu neistotu pre oznamovateľov. "Napriek tomu, že sa tvári, že sa z neho odstraňuje retroaktivita, tie efekty budú také, aké by retroaktivita spôsobila," dodala Dlugošová s tým, že sa spätne umožní kontinuálne preskúmavať už v minulosti aj v budúcnosti udelené ochrany.
Oznamovatelia sa tak podľa jej slov dostanú do veľkej právnej neistotu a nebudú vedieť, čo bude s ich statusom. "Pretože na jednej strane zverejnia svoju identitu, postavia sa za verejný záujem a vzápätí im tú ochranu niekto zruší," doplnila predsedníčka ÚOO.
Zdôraznila, že je to v rozpore s účelom smernice, ktorá zdôrazňuje, že právna istota pri poskytovaní ochrany musí byť prvoradá. Pripomenula, že v prvých dňoch prišla aj výčitka od Európskej komisie, ktorá upozorňovala na zachovanie nezávislosti úradu. Ako Dlugošová vysvetlila, akýkoľvek ďalší šéf úradu začne novú funkciu s vedomím, že jeho funkcia môže byť kedykoľvek zákonom zrušená, keď nebude vyhovovať rozhodnutiam a očakávaniam politikov.
To je podľa Dlugošovej obrovským zásahom do nezávislosti. Ako podotkla, šéfom nového úradu bude súčasne politický nominant. Zároveň pripomenula, že aj prezident Peter Pellegrini sa vyjadril, že chce, aby Slovensko nemalo problém nielen na domácej scéne, ale ani na tej medzinárodnej. Prezident vníma aj kritiku zo strany Európskej komisie. "Veríme, že sa pán prezident týmto bude vážne zaoberať," doplnila predsedníčka úradu.
Zatiaľ úrad pokračuje vo svojej práci. To, čo sa však bude diať po 1. januári, nikto nevie. "Zdôrazňujeme však celý čas, že agenda obetí trestných činov, keď časť z nej, teda nie celá ale jedna fragmentovaná časť, má prejsť na nový úrad, nie je vôbec pripravená a nevyzerá to tak, že by od 1. januára pripravená mala byť. V tomto novom návrhu zákona zrejme nie sú ani rozpočtové prostriedky ani určení odborníci, ktorí sa budú touto témou zaoberať," vysvetlila Dlugošová, podľa ktorej sa tak paralyzujú dve agendy, a to agenda ochrany oznamovateľov, keďže kapacity budú zmenšené, a tiež agenda ochrany obetí trestných činov, pretože na ne nebudú alokovaní žiadni odborníci.
"Podotýkam, že aj tam máme záväzky zo strany európskeho práva, ktoré vyslovene hovorí, že odborníci, ktorí sa venujú obetiam trestných činov, musia byť na agendu aj odborne pripravení. Ja tu odborníkov, ktorí by od 1. januára začali pracovať na tomto úrade nevidím," doplnila šéfka ÚOO.
Pripomenula, že cieľom návrhu je účelový zásah do vedenia úradu a jeho výmena. "Či je to osobné, alebo nie? Faktom je, že ide o výmenu aktuálneho vedenia bez toho, aby boli splnené zákonné podmienky, ktoré dnes zákon predpokladá na prípadné odvolanie predsedu úradu v prípade, že sú naplnené zákonné dôvody. Týmto sa neštandardne obchádza zákonná regulácia tým, že nevyužijete zákonné dôvody na odvolanie, ale jednoducho napíšete nový zákon, ktorý sa tvári, že nová inštitúcia potrebuje nové vedenie aj napriek tomu, že na to splnené podmienky nie sú," uzavrela Dlugošová.
Zdroj: SITA.sk - Zrušenie Úradu na ochranu oznamovateľov bude mať vážne následky, varuje Dlugošová © SITA Všetky práva vyhradené.
