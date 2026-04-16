Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 16.4.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Dana, Danica
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

14. apríla 2026

Zrušenie voľby poštou zo zahraničia ide do prvého čítania, Gašpar stojí za správnosťou návrhu


Tagy: schôdza parlamentu Voľba poštou zo zahraničia

Zrušenie voľby poštou zo zahraničia ide do prvého čítania. Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar (



Zdieľať
66c45e6dec26f765903840 scaled 1 676x451 16.4.2026 (SITA.sk) - Zrušenie voľby poštou zo zahraničia ide do prvého čítania. Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar (Smer-SD) opätovne zdôraznil, že Ústava SR jasne pomenúva, ako majú voľby vyzerať a že majú byť všeobecné, priame, rovné a tajné. Cieľom predloženého návrhu na zmenu voľby zo zahraničia je tak podľa jeho slov to, aby bol tento ústavný princíp dodržaný.

Zásadná zmena


Najzásadnejšia zmena, ku ktorej dochádza, je, že sa skončí možnosť voľby zo zahraničia korešpondenčným lístkom a zavedie sa spôsob, ktorý je podobný voľbe na Slovensku. Aj v zahraničí sa tak slovenskí občania budú musieť dostaviť do volebnej miestnosti, odvoliť za plentou a lístok vhodiť do urny.

Gašpar priblížil, že na to, aby sa takéto voľby mohli v zahraničí realizovať, museli sa prijať v zákone zmeny a musel vstúpiť aj ďalší subjekt do organizácie a administratívno-technickej stránky volieb, a to ministerstvo zahraničných vecí. Podpredseda parlamentu doplnil, že sa v zmenách lepšie špecifikovali aj právomoci a kompetencie ministerstva vnútra. Súčasne prichádza možnosť zo zahraničia voliť aj prezidenta.

Prirodzený krok


To, čo sa podľa slov Gašpara zásadne mení a čo aktívne diskutujú koaliční poslanci, je výška volebnej kaucie, ktorá sa nemenila odkedy bola zavedená. Nastaviť by sa mala vo vzťahu k priemernej mzde v hospodárstve. Podľa Gašpara ide o prirodzený krok, keďže sa medzičasom ekonomika vyvíjala, menia sa ceny aj hodnota peňazí. Podpredseda parlamentu Gašpar sa opätovne ohradil voči vyjadreniam opozície, že sa ide niekomu znemožniť voľba zo zahraničia.

„Každému, kto chce voliť v zahraničí, zostáva zachované právo voliť,“ zdôraznil Gašpar s tým, že sa bude voliť na diplomatických misiách, a teda na veľvyslanectvách, prípadne konzulárnych úradov.

Voľba poštou je ľahko zneužiteľná


Počet a miesta volebných miestností budú podľa jeho slov nastavené v závislosti od záujmy voľby zo zahraničia. Ten, kto bude chcieť voliť, sa prihlási so žiadosťou do elektronického systému ministerstva vnútra, bude zaevidovaný a podľa počtu požiadaviek sa rezort diplomacie rozhodne zriadiť volebné okrsky a všetky kontrolné mechanizmy a volebné komisie.

Gašpar znovu zdôraznil, že voľba poštou je ľahko zneužiteľná a môže sa stať, že jeden človek vyjadrí svoju vôľu za piatich členov svojej rodiny žijúcej v zahraničí. Voľby sa konajú raz za štyri roky, a ten, kto to považuje za dôležité, si podľa neho nájde čas na to, aby prišiel odvoliť.


Zdroj: SITA.sk - Zrušenie voľby poštou zo zahraničia ide do prvého čítania, Gašpar stojí za správnosťou návrhu © SITA Všetky práva vyhradené.

   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Hlas podporí zmeny vo voľbách zo zahraničia, chce ich však upraviť. Puci sa vyjadril aj z mrazeniu platov ministrov – VIDEO
<< predchádzajúci článok
Najťažšie momenty života Majselfa naučili reagovať: Zastaviť sa nie je riešenie!

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 