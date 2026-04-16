Štvrtok 16.4.2026
Meniny má Dana, Danica
14. apríla 2026
Zrušenie voľby poštou zo zahraničia ide do prvého čítania, Gašpar stojí za správnosťou návrhu
Zrušenie voľby poštou zo zahraničia ide do prvého čítania. Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar (
16.4.2026 (SITA.sk) - Zrušenie voľby poštou zo zahraničia ide do prvého čítania. Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar (Smer-SD) opätovne zdôraznil, že Ústava SR jasne pomenúva, ako majú voľby vyzerať a že majú byť všeobecné, priame, rovné a tajné. Cieľom predloženého návrhu na zmenu voľby zo zahraničia je tak podľa jeho slov to, aby bol tento ústavný princíp dodržaný.
Najzásadnejšia zmena, ku ktorej dochádza, je, že sa skončí možnosť voľby zo zahraničia korešpondenčným lístkom a zavedie sa spôsob, ktorý je podobný voľbe na Slovensku. Aj v zahraničí sa tak slovenskí občania budú musieť dostaviť do volebnej miestnosti, odvoliť za plentou a lístok vhodiť do urny.
Gašpar priblížil, že na to, aby sa takéto voľby mohli v zahraničí realizovať, museli sa prijať v zákone zmeny a musel vstúpiť aj ďalší subjekt do organizácie a administratívno-technickej stránky volieb, a to ministerstvo zahraničných vecí. Podpredseda parlamentu doplnil, že sa v zmenách lepšie špecifikovali aj právomoci a kompetencie ministerstva vnútra. Súčasne prichádza možnosť zo zahraničia voliť aj prezidenta.
To, čo sa podľa slov Gašpara zásadne mení a čo aktívne diskutujú koaliční poslanci, je výška volebnej kaucie, ktorá sa nemenila odkedy bola zavedená. Nastaviť by sa mala vo vzťahu k priemernej mzde v hospodárstve. Podľa Gašpara ide o prirodzený krok, keďže sa medzičasom ekonomika vyvíjala, menia sa ceny aj hodnota peňazí. Podpredseda parlamentu Gašpar sa opätovne ohradil voči vyjadreniam opozície, že sa ide niekomu znemožniť voľba zo zahraničia.
„Každému, kto chce voliť v zahraničí, zostáva zachované právo voliť,“ zdôraznil Gašpar s tým, že sa bude voliť na diplomatických misiách, a teda na veľvyslanectvách, prípadne konzulárnych úradov.
Počet a miesta volebných miestností budú podľa jeho slov nastavené v závislosti od záujmy voľby zo zahraničia. Ten, kto bude chcieť voliť, sa prihlási so žiadosťou do elektronického systému ministerstva vnútra, bude zaevidovaný a podľa počtu požiadaviek sa rezort diplomacie rozhodne zriadiť volebné okrsky a všetky kontrolné mechanizmy a volebné komisie.
Gašpar znovu zdôraznil, že voľba poštou je ľahko zneužiteľná a môže sa stať, že jeden človek vyjadrí svoju vôľu za piatich členov svojej rodiny žijúcej v zahraničí. Voľby sa konajú raz za štyri roky, a ten, kto to považuje za dôležité, si podľa neho nájde čas na to, aby prišiel odvoliť.
Zdroj: SITA.sk - Zrušenie voľby poštou zo zahraničia ide do prvého čítania, Gašpar stojí za správnosťou návrhu © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Hlas podporí zmeny vo voľbách zo zahraničia, chce ich však upraviť. Puci sa vyjadril aj z mrazeniu platov ministrov – VIDEO
Najťažšie momenty života Majselfa naučili reagovať: Zastaviť sa nie je riešenie!
