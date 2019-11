Zrútenie mostu vo Francúzsku si vyžiadalo najmenej jednu obeť

archívna fotka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Toulouse 18. novembra (TASR) - V juhozápadnom Francúzsku sa zrútil v pondelok visutý most cez rieku Tarn, ktorý spájal mestá Mirepoix-sur-Tarn a Bessieres, ležiace približne 30 kilometrov severne od mesta Toulouse. Zahynulo pritom 15-ročné dievča. Niekoľko ľudí je zranených a nezvestných, uviedol pre rozhlasovú stanicu France Bleu Occitanie policajný prefekt regiónu Haute-Garonne.V kritickom okamihu boli na moste tri autá, pričom dve z nich - osobné a nákladné - spadli do rieky.Stav dvoch zachránených osôb je veľmi vážny. Štyria zachránení majú ľahšie zranenia. Na mieste zasahuje 80 hasičov a potápačov a tri vrtuľníky. Podľa France Info most nebol v zozname stavieb, ktorých technický stav si vyžaduje osobitnú pozornosť.