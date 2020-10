Zrútil sa most na rieke Hornád, bol v havarijnom stave

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

31.10.2020 (Webnoviny.sk) - Časť uzavretého mosta medzi Kysakom a Veľkou Lodinou sa v piatok vo večerných hodinách zrútila do Hornádu. Na sociálnej sieti o tom informoval predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka „Žiaľ, most z Kysaku do Veľkej Lodiny to nevydržal a včera okolo 21:00 sa jeho veľká časť zrútila do Hornádu. Po mimoriadnej kontrole sme ho pred tromi mesiacmi z dôvodu havarijného stavu uzavreli pre vozidlá aj peších. Dnes sa ukázalo, že to bolo dôležité rozhodnutie. Neskutočne mi odľahlo, že v čase nešťastia na moste ani pod mostom nikto nebol,“ uviedol Trnka.Most cez rieku Hornád má viac ako 50 rokov. Vplyvom pribúdajúcich rokov aj zvyšujúceho sa dopravného zaťaženia bol zaradený do kategórie 7 – havarijný stav. Košický samosprávny kraj nadnes zvolal k danej udalosti brífing.