ZŠ Košická Belá obnovuje svoje priestory, pomáhajú rodičia aj obec

Základná škola (ZŠ) Košická Belá v okrese Košice - okolie, ktorá sídli v štyroch pavilónov, postupne rekonštruuje svoje priestory. K obnove prispieva aj obec ako zriaďovateľ a pomáhajú i rodičia žiakov, 1. októbra 2018. Foto: TASR/Diana Semanová Základná škola (ZŠ) Košická Belá v okrese Košice - okolie, ktorá sídli v štyroch pavilónov, postupne rekonštruuje svoje priestory. K obnove prispieva aj obec ako zriaďovateľ a pomáhajú i rodičia žiakov, 1. októbra 2018. Foto: TASR/Diana Semanová

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Košická Belá 1. októbra (TASR) – Základná škola (ZŠ) Košická Belá v okrese Košice - okolie, ktorá sídli v štyroch pavilónov, postupne rekonštruuje svoje priestory. Ako pre TASR povedal riaditeľ školy Ján Lapšanský, k obnove prispieva aj obec ako zriaďovateľ a pomáhajú i rodičia žiakov.„V súvislosti s malým počtom žiakov máme aj málo finančných prostriedkov, ale všetko sa pri skromnosti dá. Finančné prostriedky sme získali z ministerstva školstva a s veľkou pomocou rodičov sa nám podarilo obnoviť všetky priestory v pavilóne tried. Deti majú krásnu školu, nič im v tom nebráni, aby tu študovali,“ uviedol.Ako povedal, prostredníctvom rezortu školstva škola dostala na havarijný stav peniaze na výmenu PVC podláh. V roku 2017 z rovnakého zdroja na danom pavilóne došlo k výmene okien. „Následne sa nám s veľkou pomocou rodičov podarilo zrekonštruovať aj všetky priestory v pavilóne tried, ktoré sme vymaľovali,“ uviedol s tým, že v tomto školskom roku sa rovnako z prostriedkov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR dokončila oprava ďalších dvoch pavilónov. „Strechy už máme nad sebou, ešte nám treba urobiť fasády a zatepliť, ale všetko má svoj čas. Obec dala počas prázdnin vymeniť okná na telocvični, aktuálne v areáli školy stavia multifunkčné ihrisko, ktoré má byť ukončené v októbri,“ spresnil Lapšanský.Okrem pavilónu tried má ZŠ Košická Belá časť, ktorá slúži ako administratívna budova a nachádzajú sa v nej zborovňa, riaditeľňa a počítačová učebňa. „Na prízemí je školská jedáleň, pod ktorou je kotolňa na biomasu, ktorú sme postavili v roku 2006,“ povedal. Ďalší pavilón tvorí už vynovená telocvičňa. „Je potrebné ešte doriešiť hlavne výmenu okien v pavilóne takzvanej školskej dielne. Tam je špeciálna učebňa na biológiu, chémiu a fyziku a je tam aj školský klub detí,“ dodal Lapšanský s tým, že v roku 2019 škola plánuje výmenu lavíc na prvom stupni.Vznik plnoorganizovanej a zároveň obvodovej Základnej školy v Košickej Belej sa datuje do roku 1967 v súvislosti s výstavbou Ružínskej priehrady a likvidáciou obvodovej školy v Košických Hámroch. Počet žiakov vtedy dosial 198. V tomto školskom roku ju navštevuje 76 detí. V areáli školy je päť pavilónov, jeden z nich je vyčlenený pre materskú škôlku.