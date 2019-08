ZŠ na Levočskej ulici v Starej Ľubovni čaká významná rekonštrukcia

Ilustračná snímka. Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Stará Ľubovňa 23. augusta (TASR) - Základnú školu na Levočskej ulici v Starej Ľubovni čaká významná rekonštrukcia, predmetom ktorej je zmena spôsobu vykurovania jej hlavnej budovy i školskej jedálne. Tá bude vďaka ďalšiemu úspešnému projektu samosprávy podporená z európskych štrukturálnych a investičných fondov vo výške viac než 460.000 eur. Informoval o tom prednosta tamojšieho Mestského úradu Aleš Solár s tým, že k zníženiu energetickej náročnosti zdroja tepla na tejto škole dôjde využitím aerotermálnej energie.Projekt ešte koncom februára tohto roka predložilo mesto Stará Ľubovňa Slovenskej inovačnej a energetickej agentúre, ako sprostredkovateľskému orgánu pre Operačný program Kvalita životného prostredia. V súčasnosti je predmetná základná škola zásobovaná teplom vyprodukovaným zo sústavy desiatich teplovodných plynových kondenzačným kotlov, pričom školská jedáleň ako samostatný objekt, disponuje vlastnou kotolňou s ďalšími tromi teplovodnými plynovými kondenzačnými kotlami. Navrhovanou výstavbou nového zdroja tepla na báze obnoviteľných zdrojov energie, teda štyroch plynových tepelných čerpadiel voda - vzduch pre základnú školu a dvoch pre školskú jedáleň, sa podľa prednostu dosiahne výrazné zvýšenie účinnosti a hospodárnosti prevádzky zdroja tepla.“ zdôraznil.Okrem sociálno-ekonomického prínosu spojeného so zlepšením podmienok výučby i znížením prevádzkových nákladov objektu školy, je podľa Solára potrebné vyzdvihnúť aj množstvo pozitív z environmentálneho hľadiska.ozrejmil s tým, že celkové oprávnené náklady na daný projekt predstavujú sumu takmer 488.500 eur. Dĺžka realizácie aktivít projektu bola stanovená na 15 mesiacov, a to v období od júla 2019 do septembra budúceho roka.