ZSE sprístupnila v hlavnom meste prvý ultrarýchly nabíjací hub

Ilustračná snímka. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 6. decembra (TASR) - Spoločnosť ZSE v uplynulých dňoch otvorila prvý ultrarýchly nabíjací HUB pre elektrické vozidlá v nákupno-zábavnom centre Aupark v Bratislave. Jeho súčasťou je aj ultrarýchla nabíjacia stanica s výkonom 350 kW, ktorá výrazne skracuje čas na nabíjanie elektromobilov. Len 15-minútové nabíjanie pokryje 400 kilometrový dojazd elektromobilu.Ultrarýchla nabíjacia stanica spĺňa požiadavky najnovších trendov nabíjania. Stanica podporuje CCS / CHAdeMO konektory, čiže technicky je prispôsobená tak, že umožňuje nabíjanie všetkých typov elektrických vozidiel dostupných na Slovensku a v Európe.Vzhľadom k tomu, že nákupno-zábavné centrum je významnou spádovou oblasťou, napojenou priamo na diaľničný obchvat Bratislavy D1, spoločnosť Západoslovenská energetika (ZSE) reflektovala na túto strategickú lokalitu.ZSE HUB v nákupnom centre umožňuje nabíjanie pre 6 vozidiel naraz. Nabíjací výkon 350 kW je dostupný na dvoch nabíjacích stojanoch s konektormi CCS / CHAdeMO, pričom ďalšie 4 parkovacie boxy umožňujú nabíjanie vozidiel s nabíjacím výkonom 22 kW striedavým prúdom prostredníctvom wallboxov ZSE Drive.Spoločnosť buduje na Slovensku vlastnú sieť nabíjacích staníc s označením ZSE Drive integrovaných do celoeurópskej siete nabíjacích staníc. Do konca roka ich bude 103, z toho 51 z nich rýchlo nabíjacích (výkon 50kW), 18 ultrarýchlo nabíjacích (výkon do 350 kW) a 34 AC nabíjacích staníc s výkonom 22kW."Naša spoločnosť považuje rozvoj elektromobility na Slovensku za jednu zo svojich priorít. Vzhľadom na charakter svojho pôsobenia prispieva k tomuto rozvoju predovšetkým komplexnosťou poskytovaných služieb elektromobility pod značkou ZSE Drive. Sme zapojení do viacerých projektov, v rámci ktorých sa budujú stanice nielen na Slovensku, ale aj v rámci európskeho priestoru," informuje Radoslav Markuš, vedúci úseku e-mobility ZSE.V priebehu roka 2020 spoločnosť plánuje spustiť do prevádzky ďalších viac ako 60 nabíjacích staníc, pričom viac ako polovica budú rýchle a ultrarýchle stanice.