ŽSR evidujú za posledný mesiac 14 zrážok vlaku s osobami, len tri sa zaobišli bez straty života

Nehody bez zranení

Vykoľajenie vlaku

Zachytenie maloletej osoby

4.6.2024 (SITA.sk) - Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) evidujú za posledný mesiac 14 zrážok vlaku s osobami, z toho bolo 11 smrteľných, jednu zrážku vlaku s cyklistom a päť zrážok vlaku s cestným motorovým vozidlom. Informovala o tom hovorkyňa slovenských železníc Vladimíra Bahýlová ŽSR evidujú zrážku osobného vlaku s cestným motorovým vozidlom dňa 6. mája na aktívnom priecestí v Turzovke. Vodičku vozidla museli po nehode odviesť na vyšetrenie do nemocnice. Udalosť sa však zaobišla bez zranení cestujúcich i vlakového personálu.O tri dni neskôr počas jazdy osobného vlaku v úseku Tvrdošín – Trstená došlo na pasívnom priecestí k zrážke s ďalším cestným motorovým vozidlom. Nikto sa však nezranil.Zrážku vlaku a nákladného cestného motorového vozidla eviduje ŽSR 13. mája počas jazdy vlaku REX vo Veľkom Mederi. Vodič nákladiaku bol vážne zranený a prevezený leteckou záchrannou službou do nemocnice. Rušňovodič a jeden cestujúci vyviazli s ľahkými zraneniami a boli ošetrení na mieste nehody.„Pri zrážke došlo k vykoľajeniu vlaku, poškodeniu traťovej koľaje a poškodeniu priecestného zabezpečovacieho zariadenia," informovala Bahýlová.Zrážku osobného vlaku s osobným motorovým vozidlom evidujú 15. mája v Kežmarku, nikto však neprišiel k úrazu. Počas jazdy osobného vlaku dňa 27. mája v úseku Stará Ľubovňa – Podolínec cez pasívne priecestie (priechod pre chodcov a cyklistov) došlo k zachyteniu maloletej osoby na bicykli, ktorá sa neoprávnene pohybovala na priechode. Neskôr bola prevezená na ošetrenie do nemocnice. V Ivanke pri Nitre, narazil 29. mája na priecestí osobný vlak do autobusu, v ktorom sa nenachádzal žiaden cestujúci.„Rušňovodič utrpel zranenie oka a bol prevezený na ďalšie vyšetrenie do nemocnice. Došlo k poškodeniu výstražníka na priecestí," informovala hovorkyňa železníc.