ŽSR: Objem prostriedkov na údržbu tratí sa kontinuálne zvyšuje

Bratislava 19. augusta (TASR) – Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) za posledné roky kontinuálne zvyšovali objem prostriedkov do údržby a opráv tratí a infraštruktúry. V reakcii na vyjadrenia hnutia OĽaNO to uviedol hovorca ŽSR Michal Lukáč.Poslanec hnutia Ján Marosz na pondelkovej tlačovej konferencii uviedol, že takmer tretina všetkých železničných tratí je v zlom a nevyhovujúcom stave. Zlý stav infraštruktúry pritom spôsobuje meškanie vlakov. ŽSR navyše podľa neho v súčasnosti zavádzajú opatrenia na výrazné škrtanie výdavkov na údržbu. Dôvodom má byť podľa experta hnutia na dopravu Jiřího Kubáčka nepriaznivá finančná situácia ŽSR.Železnice odmietajú šírenie poplašných správ a dezinterpretáciu faktov. Priblížili, že v roku 2016 investovali do údržby a opráv tratí a infraštruktúry 65 miliónov eur, v roku 2017 takmer 78 miliónov eur, v roku 2018 už 82 miliónov eur a za prvých sedem mesiacov tohto roka 43 miliónov eur.skonštatoval Lukáč. Zároveň poznamenal, že technický stav na trati Fiľakovo – Lučenec je vzhľadom na životnosť infraštruktúry prekonaný. Z tohto dôvodu ŽSR pripravujú projektovú dokumentáciu, ktorej realizáciou bude kompletná rekonštrukcia trate na danom úseku. Dlhodobý stav podľa hovorcu nevyriešia čiastkové a nekoncepčné opatrenia.ŽSR súčasne pripravujú aj dispečerizáciu viacerých úsekov tratí, ako Prievidza – Jelšovce, Kuzmice – Pribeník či Prešov – Strážske. To by malo viesť k úsporám personálu.ozrejmil Lukáč.Zdôraznil, že ŽSR finančne pociťujú pokles výkonov v nákladnej vlakovej doprave, ktorý sa prejavuje aj poklesom príjmov železníc z poplatkov za dopravnú cestu.podotkol hovorca. Očakávané osobné náklady ŽSR na tento rok predstavujú približne 280 miliónov eur. Podľa Lukáča ide medziročne o 27 miliónov viac aj vzhľadom na opatrenia vyplývajúce zo sociálneho balíčka.Zároveň dodal, že Kubáček pôsobil v rokoch 2010 až 2016 na pozícii generálneho riaditeľa sekcie železničnej a kombinovanej dopravy na ministerstve dopravy a mal všetky kompetencie, aby systém tvorby dotácie pre ŽSR zmenil.skonštatoval Lukáč.