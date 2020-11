ŽSR pozastavuje predaj cestovných dokladov ZSSK

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

11.11.2020 (Webnoviny.sk) - Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) informuje cestujúcich, že Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) dňom 15. 11. 2020 (nedeľa) pozastavujú predaj cestovných dokladov ZSSK až do odvolania. Pozastavenie predaja sa týka predovšetkým menších staníc a zastávok, kde predaj cestovných dokladov realizujú zamestnanci ŽSR. Celkovo sa to dotkne 65 predajných miest, avšak cestujúci si aj naďalej budú môcť zakúpiť cestovné doklady na viac ako stovke predajných miest. Výnimkou sú zákaznícke centrá, ktoré ZSSK zatvorila k 6. 11. 2020, podrobné informácie nájdete tu: https://www.zssk.sk/aktuality/zssk-pre-zhorsujucu-sa-situaciu-opat-zatvara-svoje-zakaznicke-centra/ Dôvodom zatvorenia predajných miest ŽSR je celková pandemická situácia, znížený dopyt po predaji cestovných dokladov, ako aj eliminácia vplyvu možných rizík na samotné personálne zabezpečenie výkonu dopravnej služby. Po uvoľnení a zlepšení tejto situácie budú zamestnanci ŽSR opäť pokračovať v predaji cestovných dokladov v jednotlivých staniciach a zastávkach.ZSSK aj naďalej odporúča cestujúcim, aby využívali e-shop ZSSK, mobilnú aplikáciu Ideme vlakom či SMS lístok.Cestujúci si môžu zadovážiť cestovný lístok nielen pred nástupom do vlaku (cez e-shop ZSSK, aplikáciu Ideme vlakom alebo SMS), ale lístok si vedia zakúpiť aj priamo vo vlaku u vlakového personálu. Stačí ak aktívne vyhľadajú vlakvedúceho, najlepšie hneď po nástupe do vlaku, a lístok im vlakový personál predá bez prirážky.Informačný servis