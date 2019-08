ŽSR sú pripravené zvýšiť kapacitu trate Žilina – Rajec

Ilustračné foto Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 14. augusta (TASR) – Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) sú v prípade potreby pripravené konať a na trati Žilina – Rajec uskutočniť opatrenia, ktoré by zvýšili jej kapacitu. Uviedol to hovorca ŽSR Michal Lukáč. Práve na tejto trati aktuálne začína Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR proces výberu vlakového dopravcu.Súčasný technický stav trate Žilina – Rajec podľa ŽSR postačuje aktuálnemu počtu vlakov, ktoré na trati jazdia. Kapacita trate umožňuje na trati viesť pravidelný jednohodinový interval osobných vlakov, a to buď vyhýbaním sa (križovaním) vlakov v stanici Lietavská Lúčka alebo Bytčica.poznamenal Lukáč.Ak sa rezort dopravy a Žilinský samosprávny kraj ako objednávatelia osobnej železničnej dopravy dohodnú, že na trati plánujú posilniť dopravu a vypravovať osobné vlaky každých 30 minút, ŽSR sú podľa slov hovorcu pripravené investovať do úpravy technických zariadení. Tým by sa malo umožniť zvýšenie kapacity trate. V rámci úprav by došlo k obnoveniu výhybne pre križovanie vlakov v Konskej a zavedeniu diaľkového riadenia dopravy na trati.zdôraznil Lukáč.