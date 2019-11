ŽSR upororňuje na výluky na železničných tratiach

Na snímke vlak prechádza cez železničnú stanicu v Pezinku, 25. apríla 2019. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Bratislava 25. novembra (TASR) - Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) budú v najbližších dňoch realizovať výlukové práce:V rámci tejto výluky sa v uvedenom medzistaničnom úseku zrealizuje oprava geometrickej polohy koľaje, doťahovanie upevňovadiel, doplnenie, zhutnenie a úprava štrkového lôžka do profilu, smerová a výšková úprava koľaje na traťovú rýchlosť. Práce vykonajú ŽSR vlastnými personálnymi kapacitami.Vzhľadom na to, že ide o jednokoľajnú trať, cestujúci budú prepravovaní náhradnou autobusovou dopravou, ktorú zabezpečuje dopravca ZSSK.Počas uvedenej výluky sa koná oprava geometrickej polohy koľaje, doťahovanie upevňovadiel, doplnenie, zhutnenie a úprava štrkového lôžka do profilu, smerová a výšková úprava koľaje na traťovú rýchlosť. Práce vykonajú ŽSR vlastnými personálnymi kapacitami.Vzhľadom na to, že ide o jednokoľajnú trať, cestujúci budú prepravovaní náhradnou autobusovou dopravou, ktorú zabezpečuje dopravca ZSSK.Počas uvedenej výluky sa koná oprava priecestia v km 17,287 (SP0284), odstránenie asfaltu starej priecestnej konštrukcie, trhanie koľajového poľa, zriaďovanie podvalového podložia, montáž nového koľajového poľa, smerová a výšková úprava koľaje na traťovú rýchlosť, zhutnenie štrkového lôžka, zváranie koľajníc, montáž priecestnej konštrukcie, asfaltovanie priľahlých úsekov cestnej komunikácie na priecestí a doplnenie a úprava štrkového lôžka do profilu. Cestná uzávierka priecestia potrvá 25. novembra od 0.00 h do 14.00 h. Obchádzka povedie po komunikáciách, ktoré sú označené dočasným dopravným značením. Prebehne aj oprava priecestia v km 16,715 (SP2536) odstránenie asfaltu, starej priecestnej konštrukcie, trhanie koľajového pola, zriaďovanie podvalového podložia, montáž nového koľajového pola, smerová a výšková úprava koľaje na traťovú rýchlosť, zhutnenie štrkového lôžka, zváranie koľajníc, montáž priecestnej konštrukcie, asfaltovanie priľahlých úsekov cestnej komunikácie na priecestí a doplnenie a úprava štrkového lôžka do profilu. Cestná uzávierka priecestia potrvá od 28. novembra, od 8.00 h nepretržite do 4. decembra, do 14.00 h. Obchádzka povedie po komunikáciách, ktoré sú označené dočasným dopravným značením. Práce vykonajú ŽSR vlastnými personálnymi kapacitami.Vzhľadom na to, že ide o jednokoľajnú trať, cestujúci budú prepravovaní náhradnou autobusovou dopravou, ktorú zabezpečuje dopravca ZSSK.Počas uvedenej výluky sa koná Výmena betónových podvalov, výmena a doťahovanie upevnovadiel, doplnenie, zhutnenie a úprava štrkového lôžka do profilu, smerová a výšková úprava koľaje na traťovú rýchlosť. Práce vykonajú ŽSR vlastnými personálnymi kapacitami.Vzhľadom na to, že ide o jednokoľajnú trať, cestujúci budú prepravovaní náhradnou autobusovou dopravou, ktorú zabezpečuje dopravca ZSSK.