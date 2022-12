ŽSR získali zvýhodnený úver od SIH

Čo všetko prinesie rekonštrukcia stanice Košice?

13.12.2022 (Webnoviny.sk) -SIH financuje projekt sumou v hodnote 12 774 000 eur, ktoré sú rozdelené do 3 tranží vo forme dlhodobého zvýhodneného úveru. Prvá tranža vo výške 5 miliónov eur už bola zrealizovaná. Lehota na prijatie druhej tranže v rovnakom objeme je do konca roku 2022."Železnice stále bojujú s investičným dlhom na infraštruktúre a potrebovali by zo štátnej kasy vyčleniť viac financií, no zároveň v roku 2022 evidujeme najviac rozbehnutých investičných projektov v ich modernej histórii. Financovanie prostredníctvom úveru od Slovak Investment Holding je pre Železnice Slovenskej republiky veľmi výhodné, získajú dlhodobé a nízkoúročné financovanie. Úver nám umožnil financovanie prebiehajúcej rekonštrukcie nástupíšť na Košickej hlavnej stanici, ktorá bude spĺňať požiadavky 21. storočia. Imobilní cestujúci či mamičky s deťmi ocenia bezbariérový prístup aj výťahy," uviedol"Slovak Investment Holding touto investíciou prehĺbil veľmi dobrú spoluprácu s Ministerstvom dopravy a výstavby SR a organizáciami v jeho pôsobnosti, ktorá sa datuje prakticky od založenia SIH v roku 2014. Spoločne potvrdzujeme, že finančné nástroje majú svoje miesto aj v oblasti dopravy, keďže investícia SIHu do výstavby diaľničného obchvatu D4R7 bola jedným z prvých prípadov využitia v tejto oblasti v celej EÚ. Ex-ante analýza nám potvrdila investičný dlh tak v železničnej, ako aj v cestnej infraštruktúre a sme radi, že môžeme ŽSR pomôcť túto medzeru aspoň do istej miery zmenšiť, pričom prostriedky, ktoré budú postupne splácať, zostanú majetkom Slovenskej republiky a budú opätovne využité na podporu projektov v oblasti dopravy. Tešíme sa, že pri našich pracovných cestách na východné Slovensko budeme môcť využívať modernú infraštruktúru na úrovni 21. storočia," povedal"Je ukončené predĺženie nástupištnej hrany pri koľaji číslo 8 o 140 m. Prebehlo vytrhanie koľají číslo 7 a 9, momentálne prebieha obnova koľaje číslo 9, čiže táto koľaj sa už pokladá. Pracuje sa na nástupišti číslo 2 a priľahlých koľajach - boli vykonané búracie práce na nástupišti číslo 2 a momentálne prebieha obnova tohto nástupišťa, na ktorom bude riešený aj prístup pre imobilných cestujúcich. Naďalej prebieha aj rekonštrukcia elektroinštalácií v podchodoch," uviedol k stavu prebiehajúcej rekonštrukcieRekonštrukcia infraštruktúry železničnej stanice Košice začala v septembri 2021 a jej ukončenie sa predpokladá do konca roka 2023.Osvetlenia nástupíšť, elektrické rozvody súvisiace s osvetlením, rozvody nachádzajúce sa na nástupištiach, ovládanie osvetlenia, úpravu staničného zabezpečovacieho zariadenia, rekonštrukciou prejde aj zvršok dopravných koľají č. 1, 3a, 5, 6, 7, 8, 9 a 11, odizolujú sa podchody v ŽST Košice.ŽSR sú manažérom infraštruktúry a podľa zákona sú prevádzkovateľom železničnej dráhy na území Slovenska. Vyplýva im z toho povinnosť zabezpečovať a obsluhovať celoštátne a regionálne dráhy a organizovať na týchto dráhach dopravu pre všetkých prevádzkovateľov dopravy v zmysle dopravnej politiky štátu, a to bez akýchkoľvek diskriminačných obmedzení. V svojom portfóliu majú ŽSR v správe železničné trate (normálneho, širokého aj úzkeho rozchodu), trakčné vedenia, železničné tunely a mosty, železničné priecestia či železničné stanice.SIH je akciová spoločnosť v 100 % vlastníctve štátu. Jej hlavným poslaním je podpora strategických verejných i súkromných investícií na Slovensku v oblasti infraštruktúry, energetickej efektívnosti, odpadového hospodárstva, sociálnej ekonomiky, malých a stredných podnikov, kultúrneho a kreatívneho priemyslu. Finančné prostriedky na realizáciu investícií čerpá z Európskych štrukturálnych a investičných fondov. SIH financuje projekty výlučne návratnou formou, tzn. pomocou finančných nástrojov a nie grantovým spôsobom.Informačný servis