ZSSK a S Hudbou Vesmírnou vyzývajú: „Nebojte sa (vo) vlaku!“ ????

ZSSK vo svojich vlakoch zabezpečuje hygienu a bezpečnosť, no prosí cestujúcich, aby aj oni boli ohľaduplní a zodpovední



S kampaňou ZSSK pomohli aj "starí známi" – Sorizzo, Dominika a Marek



Kredity kampane:

13.5.2020 (Webnoviny.sk) -Otázka zodpovednosti v hromadných dopravných prostriedkoch možno ešte nikdy nebola pod takým tlakom ako dnes. Napriek tomu, že sa bežný život na chvíľu vymkol zo zaužívaných koľají, vlaky Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) sú stále pripravené prepraviť denne desiatky tisíc cestujúcich za ich povinnosťami a snáď už aj za oddychom a zábavou.ZSSK od začiatku prepuknutia pandémie v maximálnej možnej miere všetkými prostriedkami zabezpečuje, aby vlaky spĺňali najvyššie štandardy hygieny a bezpečnosti. Stará sa o vzduch v klimatizácii, dezinfikuje vnútro vozňov i rušňov nad rámec bežného "predkrízového" čistenia, dohliada na bezpečie personálu. To všetko pre pohodlnú a bezpečnú cestu zákazníkov. Aj tí však musia priložiť ruku k dielu.V súvislosti so spomalením šírenia nového koronavírusu národný dopravca dlhodobo propaguje motto: "Ideme vlakom zodpovedne – spolu to zvládneme." Jeho cieľom je budovať vzťah medzi ZSSK a cestujúcimi, ktorý je založený na obojstrannej ohľaduplnosti a vzájomnom rešpekte. Zodpovedný prístup k ceste vlakmi podporili aj členovia skupiny S Hudbou Vesmírnou (SHV), vďaka čomu sa obľúbená séria videí #slusnevlakom rozrastá. Hlavní protagonisti opäť pútavou, hravou formou bez zbytočného poučovania prezentujú jasné posolstvo – ZSSK vytvorila bezpečné prostredie na cestovanie, svoje povinnosti si však musia plniť aj cestujúci. Zvládnuť pandémiu môžeme len spoločnými silami.hovorí umelec a producent Sorizzo.Marek Koleno, ďalší člen kapely SHV, ho dopĺňa:hovorí Filip Hlubocký, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ ZSSK.uzatvára generálny riaditeľ.Video z najnovšej kampane Ideme vlakom zodpovedne – spolu to zvládneme si môžete pozrieť tu:Zabezpečenia umeleckého výkonu skupiny, autorské práva a kreatívny koncept kampane z pera umelcov SHV (video DENNE SA STARÁME O VAŠU BEZPEČNOSŤ) stáli ZSSK spolu 4 844 eur. Výroba spotu a fotenie stáli 5 380 eur. Na nákup médií (kampaň s hudobníkmi smeruje len do online prostredia) je vyčlenených 2 000 eur.Klient: Železničná spoločnosť Slovensko, a. s.Agentúra: inhouse + S Hudbou VesmírnouFotograf: Martin Šopinec, LIFE MOMENTSVideá k online aktivite: Sorizzo Art ProductionHudba: SorizzoRéžia a produkcia klipu: S Hudbou VesmírnouKamera: Martin Jurči, MILKSHAKE productionInformačný servis